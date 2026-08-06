Росія знищила склади двох тютюнових гігантів: чи буде дефіцит сигарет в Україні

5 серпня Росія завдала масованого удару по Київщині. Під час цієї атаки було знищено склад готової продукції Japan Tobacco International (JTI) та пошкоджено товар компанії Imperial Brands Україна.

Про це компанії повідомили у відповідь на запити журналістів "Української Правди".

Чи буде дефіцит сигарет?

У JTI підтвердили, що внаслідок російського удару було повністю знищено склад готової продукції.

У результаті російської атаки на Київ у ніч на 5 серпня було знищено склад готової продукції JTI Україна у Київській області. Серед працівників компанії постраждалих немає, безпека та добробут наших працівників залишається головним пріоритетом компанії,

– повідомили у компанії.

У JTI не розкрили розмір завданих збитків, однак зазначили, що наразі не прогнозують перебоїв із постачанням продукції до магазинів.

В Imperial Brands також підтвердили, що під час російського обстрілу постраждала продукція, яка перебувала на складах партнерів. У компанії поки не уточнили, чи йдеться про той самий логістичний комплекс, який був знищений унаслідок атаки.

За попередніми оцінками, збитки становлять десятки мільйонів гривень.

Це викликало короткотермінові збої у постачанні продукції в окремих локаціях столиці. Найбільшої шкоди компанія зазнала у 2023 році під час прямого удару,

– зазначив директор "Імперіал Брендс Україна" Євген Кобець.

Попри втрати, жодна з компаній наразі не заявляє про ризик масштабного дефіциту тютюнових виробів. У JTI прямо повідомили, що не очікують перебоїв із постачанням, а Imperial Brands говорить лише про тимчасові труднощі в окремих районах Києва.

Український ринок тютюнових виробів залишається одним із найбільших у регіоні. Близько 94% ринку контролюють чотири міжнародні виробники:

Philip Morris Україна – близько 34%;

British American Tobacco Україна – близько 26%;

JTI Україна – близько 22%;

Imperial Brands Україна – близько 12%.

Знищення тютюнових складів стало лише частиною масштабної атаки по українській логістичній інфраструктурі.

У ніч проти 5 серпня також були пошкоджені логістичний центр NOVUS, два розподільчі центри "Сільпо", повністю знищено склад Intertop Ukraine, склад із продукцією Puma, а також складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. У Bosch повідомили, що продукція, яка перебувала на складі, була повністю втрачена.

Крім того, компанія Rozetka заявила, що прямі збитки від російської атаки вже сягнули мільярдів гривень і стали найбільшими за всю історію компанії.

За оцінками Forbes Ukraine, загальна площа логістичних приміщень українського бізнесу, знищених внаслідок російських атак, становить близько 400 тисяч квадратних метрів, що можна порівняти із площею 56 футбольних полів.