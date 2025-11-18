"Жодних відвантажень до грудня": дрони паралізували один з найбільших НПЗ Росії

Дрони зупинили роботу одного з найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Після удару безпілотників призупинив переробку сирої нафти Рязанський НПЗ.

Чому зупинилася робота заводу?

Галузеві джерела повідомляють, що Рязанський НПЗ після атаки не зможе відновити свою роботу щонайменше до кінця місяця, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Жодних відвантажень нафтопродуктів не планується до 1 грудня,

– зазначило одне із джерел.

За їхньою інформацією, пожежа, що виникла під час атаки безпілотників, змусила Рязанський НПЗ зупинити головну установку первинної переробки нафти:

річна потужність цієї установки складає понад 8 мільйонів тонн;

загалом вона забезпечує 48% від загальної потужності заводу.

Окремо дрони пошкодили ще одну установку первинної переробки нафти – її зупинили внаслідок попередньої атаки 24 жовтня, що вивело з ладу 26% потужностей НПЗ.

Ремонт цієї установки ще не завершили, а решта установок заводу також простоює. У підсумку Рязанський НПЗ втратив можливості переробки нафтопродуктів.

Дані біржі свідчать, що Рязанський НПЗ призупинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 15 листопада,

– додає видання.

Важливо! У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти – 4,9% від загального обсягу переробки в Росії.

Що відомо про атаку на Рязанський НПЗ?

Рязанський НПЗ зазнав пошкоджень внаслідок атаки українських дронів 15 листопада. ЗСУ вразили завод у Рязанській області у рамках зниження можливостей Росії із завдання ракетно-бомбових ударів по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.