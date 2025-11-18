"Жодних відвантажень до грудня": дрони паралізували один з найбільших НПЗ Росії
- Удари по НПЗ Росії зупинили роботу Рязанського заводу, який не зможе відновити функціонування до кінця місяця після атаки 15 листопада.
- Завод втратив можливість переробки нафтопродуктів через пошкодження установок та призупинив продаж нафтопродуктів на біржі.
Дрони зупинили роботу одного з найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Після удару безпілотників призупинив переробку сирої нафти Рязанський НПЗ.
Чому зупинилася робота заводу?
Галузеві джерела повідомляють, що Рязанський НПЗ після атаки не зможе відновити свою роботу щонайменше до кінця місяця, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Жодних відвантажень нафтопродуктів не планується до 1 грудня,
– зазначило одне із джерел.
За їхньою інформацією, пожежа, що виникла під час атаки безпілотників, змусила Рязанський НПЗ зупинити головну установку первинної переробки нафти:
- річна потужність цієї установки складає понад 8 мільйонів тонн;
- загалом вона забезпечує 48% від загальної потужності заводу.
Окремо дрони пошкодили ще одну установку первинної переробки нафти – її зупинили внаслідок попередньої атаки 24 жовтня, що вивело з ладу 26% потужностей НПЗ.
Ремонт цієї установки ще не завершили, а решта установок заводу також простоює. У підсумку Рязанський НПЗ втратив можливості переробки нафтопродуктів.
Дані біржі свідчать, що Рязанський НПЗ призупинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 15 листопада,
– додає видання.
Важливо! У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти – 4,9% від загального обсягу переробки в Росії.
Що відомо про атаку на Рязанський НПЗ?
Рязанський НПЗ зазнав пошкоджень внаслідок атаки українських дронів 15 листопада. ЗСУ вразили завод у Рязанській області у рамках зниження можливостей Росії із завдання ракетно-бомбових ударів по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.
Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив з приводу атаки лише те, що "уламки безпілотного літального апарату (БПЛА) спричинили пожежу на одному з промислових об'єктів".
А от командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" уточнив, що Рязанський НПЗ "подзьобали Птахи СБС".
Зауважте! Рязанський НПЗ виробляє бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки, які, зокрема, йдуть на потреби російської армії.
Які наслідки атак на російські НПЗ?
Україна суттєво посилила удари безпілотниками по об’єктах на території Росії, зосередившись на нафтопереробних заводах, запасниках і трубопроводах.
Зокрема, нещодавно атакувала порт Новоросійська, після чого експорт російської нафти обсягом 2,2 мільйона барелів на добу був тимчасово зупинений. Це одразу підштовхнуло світові котирування вгору більш ніж на 2%.
Загалом українські дрони вже завдали ударів щонайменше по 17 великих нафтопереробних підприємствах. Під час другої хвилі ударів, що тривала з серпня по жовтень, унаслідок атак і планових ремонтів із ладу тимчасово вибули близько 20% усіх нафтопереробних потужностей Росії.
Разом з тим у Росії у вересні продажі бензину впали до найнижчого рівня за останні два роки – поєднання українських атак по НПЗ та сезонного зростання попиту призвело до дефіциту й коливань цін.