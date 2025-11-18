"Никаких отгрузок до декабря": дроны парализовали один из крупнейших НПЗ России

Дроны остановили работу одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. После удара беспилотников приостановил переработку сырой нефти Рязанский НПЗ.

Почему остановилась работа завода?

Отраслевые источники сообщают, что Рязанский НПЗ после атаки не сможет восстановить свою работу как минимум до конца месяца, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Никаких отгрузок нефтепродуктов не планируется до 1 декабря,

– отметил один из источников.

По их информации, пожар, возникший во время атаки беспилотников, заставил Рязанский НПЗ остановить главную установку первичной переработки нефти:

годовая мощность этой установки составляет более 8 миллионов тонн;

в целом она обеспечивает 48% от общей мощности завода.

Отдельно дроны повредили еще одну установку первичной переработки нефти – ее остановили в результате предыдущей атаки 24 октября, что вывело из строя 26% мощностей НПЗ.

Ремонт этой установки еще не завершили, а остальные установки завода также простаивают. В итоге Рязанский НПЗ потерял возможности переработки нефтепродуктов.

Данные биржи свидетельствуют, что Рязанский НПЗ приостановил продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 15 ноября,

– добавляет издание.

Важно! В 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 миллиона тонн сырой нефти – 4,9% от общего объема переработки в России.

Что известно об атаке на Рязанский НПЗ?

Рязанский НПЗ получил повреждения в результате атаки украинских дронов 15 ноября. ВСУ поразили завод в Рязанской области в рамках снижения возможностей России по нанесению ракетно-бомбовых ударов по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.