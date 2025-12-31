Водночас енергетики змушені застосовувати в місті аварійні відключення, оскільки енергосистема пошкоджена через атаки й не може витримати великого навантаження.
Масовані атаки Росії по енергосистемі області впродовж жовтня – грудня призвели до значних руйнувань,
– наголосили в ДТЕК.
Щоб допомогти енергосистемі Одещини, енергетики радять жителям:
- Бізнесу – вимкнути вивіски та рекламне освітлення, щоб зменшити енергодефіцит в регіоні.
- Домогосподарствам – вмикати електроприлади по черзі, оскільки локальні аварії найчастіше стаються саме через одночасне увімкнення бойлерів, чайників, пралок тощо.
Зауважте! Разом з тим системи життєдіяльності на Одещині працюють нормально завдяки зусиллям комунальних служб та Сил оборони.
Які наслідки останніх атак на Одещину?
В Одесі безперервно тривають відновлювальні роботи після ударів по енергетичній інфраструктурі області. Енергетики вже кілька тижнів поспіль усувають наслідки масованих атак, які завдали серйозної шкоди системі. Значна частина обладнання знищена, тому наразі технічно неможливо забезпечити необхідні обсяги електропостачання. Саме через це графіки планових відключень досі не запроваджені.
Одна з наймасштабніших атак на місто та регіон відбулася 19 грудня. Унаслідок удару по портовій інфраструктурі загинули восьмеро людей, ще 27 отримали поранення. Того ж дня російські війська знову атакували енергетичні об’єкти, а також завдали ударів по залізничній інфраструктурі.