Російська армія у ніч на 31 грудня знову завдала удару по енергетиці Одеської області. Під ворожий удар потрапили два енергетичних об'єкти ДТЕК.

Які наслідки удару ворога?

Внаслідок нічного удару енергооб'єкти зазначили значних пошкоджень, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

У компанії наголосили, що енергетики проводять відновлювально-аварійні роботи. Але, щоб відновити пошкоджене ворогом обладнання до працездатного стану, потрібен час.

Працюємо цілодобово, щоб повертати світло. Дякуємо жителям Одеси та області за стійкість,

– заявили в ДТЕК.

Важливо! За інформацією компанії, протягом грудня Росія значно пошкодила вже 10 електричних підстанцій в Одеській області. Усього ж від початку 2025 року ворог завдав ударів по 25 енергооб'єктах регіону.

Що відомо про ситуацію зі світлом в Одесі?

Наразі в Одесі через російські атаки ситуація зі світлом погана, зазначив начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Після попередніх ударів по енергетичних об'єктах регіону у місті продовжуються проблеми з енергопостачанням. Через це електротранспорт не працює вже два тижні.