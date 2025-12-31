Российская армия в ночь на 31 декабря снова нанесла удар по энергетике Одесской области. Под вражеский удар попали два энергетических объекта ДТЭК.

Какие последствия удара врага?

В результате ночного удара энергообъекты получили значительные повреждения, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики проводят восстановительно-аварийные работы. Но, чтобы восстановить поврежденное врагом оборудование до работоспособного состояния, нужно время.

Работаем круглосуточно, чтобы возвращать свет. Спасибо жителям Одессы и области за стойкость,

– заявили в ДТЭК.

Важно! По информации компании, в течение декабря Россия значительно повредила уже 10 электрических подстанций в Одесской области. Всего же с начала 2025 года враг нанес удары по 25 энергообъектам региона.

Что известно о ситуации со светом в Одессе?

Сейчас в Одессе из-за российских атак ситуация со светом плохая, отметил начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

После предыдущих ударов по энергетическим объектам региона в городе продолжаются проблемы с энергоснабжением. Из-за этого электротранспорт не работает уже две недели.