В то же время энергетики вынуждены применять в городе аварийные отключения, поскольку энергосистема повреждена из-за атак и не может выдержать большой нагрузки.
Массированные атаки России по энергосистеме области в течение октября – декабря привели к значительным разрушениям,
– отметили в ДТЭК.
Чтобы помочь энергосистеме Одесской области, энергетики советуют жителям:
- Бизнесу – выключить вывески и рекламное освещение, чтобы уменьшить энергодефицит в регионе.
- Домохозяйствам – включать электроприборы по очереди, поскольку локальные аварии чаще всего происходят именно из-за одновременного включения бойлеров, чайников, стиральных машин и тому подобное.
Обратите внимание! Вместе с тем системы жизнедеятельности в Одесской области работают нормально благодаря усилиям коммунальных служб и Сил обороны.
Какие последствия последних атак на Одесскую область?
В Одессе непрерывно продолжаются восстановительные работы после ударов по энергетической инфраструктуре области. Энергетики уже несколько недель подряд устраняют последствия массированных атак, которые нанесли серьезный ущерб системе. Значительная часть оборудования уничтожена, поэтому сейчас технически невозможно обеспечить необходимые объемы электроснабжения. Именно поэтому графики плановых отключений до сих пор не введены.
Одна из самых масштабных атак на город и регион состоялась 19 декабря. В результате удара по портовой инфраструктуре погибли восемь человек, еще 27 получили ранения. В тот же день российские войска снова атаковали энергетические объекты, а также нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре.