Росія атакувала енергооб'єкти у трьох областях: як відключатимуть світло

Російська армія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджені енергооб'єкти у трьох регіонах держави.

Які регіони потрапили під удар?

Під удар потрапила інфраструктура у Харківській, Одеській та Донецькій областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Маємо готуватись до ще гіршої ситуації, – Федоров про відключення світла в Запоріжжі

Наразі на уражених об'єктах працюють енергетики.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи,

– зазначають у Міненерго.

Що відомо про ситуацію в регіонах?

Одеську область ворог масово атакував ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, росіяни пошкодили об’єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури, повідомили в Одеській ОВА.

Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками,

– зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Критична інфраструктура області наразі працює на генераторах. Разом з тим відкриті пункти незламності.

У Донецькій області станом на ранок внаслідок обстрілів загинули 2 людей, пошкоджені приватні будинки, транспорт. Проводиться евакуація.

По Харківській області росіяни били різноманітним озброєнням – від ракети до БПЛА типу "Герань-2" та fpv-дронів. Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури у 5 районах регіону.

Яка ситуація в енергоструктурі?

Чергові удари ворога призвели до нових пошкоджень в енергосистемі. Через наслідки атак у більшості регіонів Україні діятимуть графіки обмеження потужності.

Обмеження будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів – з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 3,5 черг

графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 00:00 до 23:59 години.

Важливо! Актуальні графіки відключення світла по регіонах можна дізнатися на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни теж мають повідомляти обленерго.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,

– наголосили в Міненерго.

Як довго діятимуть відключення світла?