Россия атаковала энергообъекты в трех областях: как будут отключать свет
- Российская армия атаковала энергообъекты в Харьковской, Одесской и Донецкой областях, что привело к повреждениям и отключениям электроэнергии.
- В Одесской области враг повредил гражданскую энергетическую и транспортную инфраструктуру, в Донецкой погибли 2 человека, а Харьковская область подверглась обстрелам различным вооружением.
Российская армия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в трех регионах государства.
Какие регионы попали под удар?
Под удар попала инфраструктура в Харьковской, Одесской и Донецкой областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Сейчас на пораженных объектах работают энергетики.
На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы,
– отмечают в Минэнерго.
Что известно о ситуации в регионах?
Одесскую область враг массово атаковал ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, россияне повредили объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщили в Одесской ОГА.
В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями,
– отметил председатель ОГА Олег Кипер.
Критическая инфраструктура области сейчас работает на генераторах. Вместе с тем открыты пункты несокрушимости.
У Донецкой области по состоянию на утро в результате обстрелов погибли 2 человека, повреждены частные дома, транспорт. Проводится эвакуация.
По Харьковской области россияне били разнообразным вооружением – от ракеты до БПЛА типа "Герань-2" и fpv-дронов. В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в 5 районах региона.
Какова ситуация в энергоструктуре?
Очередные удары врага привели к новым повреждениям в энергосистеме. Из-за последствий атак в большинстве регионов Украины будут действовать графики ограничения мощности.
Ограничения будут такими:
- графики почасовых отключений для бытовых потребителей – с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 3,5 очередей
- графики ограничения мощности для промышленных потребителей – с 00:00 до 23:59 часов.
Важно! Актуальные графики отключения света по регионам можно узнать на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях тоже должны сообщать облэнерго.
Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,
– отметили в Минэнерго.
Как долго будут действовать отключения света?
Россия изменила подход к атакам на украинскую энергосистему – теперь удары наносятся одновременно как по объектам генерации, так и по сетям распределения электроэнергии, рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу отметил, что из-за атак отключения света станут частью жизни в Украине как минимум в течение следующих нескольких месяцев. Самая тяжелая ситуация ожидается в восточных регионах страны.
По его эксперта, речь идет о почасовые графики отключений в 12 областях: меньше отключений – в западных регионах, больше – в восточных, где последствия атак значительно серьезнее.