Россия атаковала энергообъекты в трех областях: как будут отключать свет

Российская армия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в трех регионах государства.

Какие регионы попали под удар?

Под удар попала инфраструктура в Харьковской, Одесской и Донецкой областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Сейчас на пораженных объектах работают энергетики.

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы,

– отмечают в Минэнерго.

Что известно о ситуации в регионах?

Одесскую область враг массово атаковал ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, россияне повредили объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщили в Одесской ОГА.

В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями,

– отметил председатель ОГА Олег Кипер.

Критическая инфраструктура области сейчас работает на генераторах. Вместе с тем открыты пункты несокрушимости.

У Донецкой области по состоянию на утро в результате обстрелов погибли 2 человека, повреждены частные дома, транспорт. Проводится эвакуация.

По Харьковской области россияне били разнообразным вооружением – от ракеты до БПЛА типа "Герань-2" и fpv-дронов. В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в 5 районах региона.

Какова ситуация в энергоструктуре?

Очередные удары врага привели к новым повреждениям в энергосистеме. Из-за последствий атак в большинстве регионов Украины будут действовать графики ограничения мощности.

Ограничения будут такими:

графики почасовых отключений для бытовых потребителей – с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 3,5 очередей

графики ограничения мощности для промышленных потребителей – с 00:00 до 23:59 часов.

Важно! Актуальные графики отключения света по регионам можно узнать на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях тоже должны сообщать облэнерго.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,

– отметили в Минэнерго.

Как долго будут действовать отключения света?