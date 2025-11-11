Укр Рус
11 ноября, 10:45
3

Россия атаковала энергообъекты в трех областях: как будут отключать свет

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Российская армия атаковала энергообъекты в Харьковской, Одесской и Донецкой областях, что привело к повреждениям и отключениям электроэнергии.
  • В Одесской области враг повредил гражданскую энергетическую и транспортную инфраструктуру, в Донецкой погибли 2 человека, а Харьковская область подверглась обстрелам различным вооружением.

Российская армия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в трех регионах государства.

Какие регионы попали под удар?

Под удар попала инфраструктура в Харьковской, Одесской и Донецкой областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Сейчас на пораженных объектах работают энергетики.

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы, 
– отмечают в Минэнерго.

Что известно о ситуации в регионах?

Одесскую область враг массово атаковал ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, россияне повредили объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщили в Одесской ОГА.

В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями, 
– отметил председатель ОГА Олег Кипер.

Критическая инфраструктура области сейчас работает на генераторах. Вместе с тем открыты пункты несокрушимости.

У Донецкой области по состоянию на утро в результате обстрелов погибли 2 человека, повреждены частные дома, транспорт. Проводится эвакуация.

По Харьковской области россияне били разнообразным вооружением – от ракеты до БПЛА типа "Герань-2" и fpv-дронов. В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в 5 районах региона.

Какова ситуация в энергоструктуре?

Очередные удары врага привели к новым повреждениям в энергосистеме. Из-за последствий атак в большинстве регионов Украины будут действовать графики ограничения мощности.

Ограничения будут такими:

  • графики почасовых отключений для бытовых потребителей – с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 3,5 очередей
  • графики ограничения мощности для промышленных потребителей – с 00:00 до 23:59 часов.

Важно! Актуальные графики отключения света по регионам можно узнать на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях тоже должны сообщать облэнерго.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, 
– отметили в Минэнерго.

Как долго будут действовать отключения света?

  • Россия изменила подход к атакам на украинскую энергосистему – теперь удары наносятся одновременно как по объектам генерации, так и по сетям распределения электроэнергии, рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

  • Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу отметил, что из-за атак отключения света станут частью жизни в Украине как минимум в течение следующих нескольких месяцев. Самая тяжелая ситуация ожидается в восточных регионах страны.

  • По его эксперта, речь идет о почасовые графики отключений в 12 областях: меньше отключений – в западных регионах, больше – в восточных, где последствия атак значительно серьезнее.