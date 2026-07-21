Частина видобутку втрачена: ворог три дні поспіль бив по газових підприємствах

Російська армія цілеспрямовано атакувала газову інфраструктуру України. Протягом останніх трьох днів окупанти обстрілювали об'єкти видобутку і завдали значних руйнувань.

Які наслідки атак на газовидобуток

Під удар потрапили підприємства у Харківській області, повідомляє Нафтогаз.

Після атаки у неділю, 19 липня, на одному із видобувних об'єктів Нафтогазу спалахнула пожежа.

На місце удару оперативно прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ДСНС оперативно її (пожежу – 24 Канал) ліквідували, дякуємо їм за швидку реакцію,

– розповіли в Нафтогазі.

Попри це, обладнання на об'єкті постраждало. Його довелося зупинити, відтак компанія втратила частину обсягів газовидобутку.

В понеділок ворог продовжив удари, але поцілив вже по іншому газовому підприємству на Харківщині. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Головне – люди в безпеці. Під час обох атак співробітники перебували в укриттях,

– додали в компанії.

Однак атака спричинила численні руйнування на об'єкті. Наразі Нафтогаз оцінює завдані збитки та масштаби пошкоджень.

Таким чином ворог не полишає спроб зруйнувати газову інфраструктуру України до наступної зими. Особливо часто під удар потрапляють об'єкти у Харківській області.

Лише у п'ятницю, 17 липня, Росія цілий ранок масовано атакувала дронами газовидобувне підприємство у цьому регіоні. Внаслідок обстрілів довелося зупинити роботу.

Тоді ніхто з персоналу компанії не постраждав, на відміну від атаки 6 липня. Того дня на одному з об'єктів Харківщини ворожа атака призвела до пожежі. Один із працівників був травмований.