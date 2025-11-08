Дев'ятий масований обстріл з початку жовтня: вночі Росія знову атакувала газову інфраструктуру

У ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну. Під ударом зокрема опинилася газова інфраструктура.

Ця атака на інфраструктуру стала дев'ятою з початку жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

Що відомо про наслідки обстрілу газової інфраструктури?

За даними "Нафтогазу", росіяни цілеспрямовано б’ють по підприємствах, які забезпечують українців газом і теплом. Внаслідок цього є влучання та пошкодження виробничого обладнання.

На жаль, один наш колега отримав поранення. Зараз він перебуває під наглядом лікарів. На місці працюють рятувальники. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть відновлення пошкоджених об’єктів,

– розповів очільник Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Він також зазначив, що російський обстріл є черговим актом тероризму. Корецький подякував силам ППО та наголосив, що кожна збита ціль – це передусім врятовані життя.

Наслідки атаки на Україну: коротко про головне