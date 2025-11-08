Дев'ятий масований обстріл з початку жовтня: вночі Росія знову атакувала газову інфраструктуру
- У ніч на 8 листопада Росія знову атакувала газову інфраструктуру України, що стало дев'ятою атакою з початку жовтня.
- Внаслідок обстрілу є пошкодження виробничого обладнання, один працівник отримав поранення, а відновлення розпочнеться щойно дозволить безпекова ситуація.
У ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну. Під ударом зокрема опинилася газова інфраструктура.
Ця атака на інфраструктуру стала дев'ятою з початку жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
Що відомо про наслідки обстрілу газової інфраструктури?
За даними "Нафтогазу", росіяни цілеспрямовано б’ють по підприємствах, які забезпечують українців газом і теплом. Внаслідок цього є влучання та пошкодження виробничого обладнання.
На жаль, один наш колега отримав поранення. Зараз він перебуває під наглядом лікарів. На місці працюють рятувальники. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть відновлення пошкоджених об’єктів,
– розповів очільник Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.
Він також зазначив, що російський обстріл є черговим актом тероризму. Корецький подякував силам ППО та наголосив, що кожна збита ціль – це передусім врятовані життя.
Наслідки атаки на Україну: коротко про головне
У ніч на 8 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом російська армія запустила 503 засоби повітряного нападу – 45 ракет та 458 БпЛА різних типів.
За даними Повітряних сил, наразі зафіксовано влучання 26 ракет і 52 ударних БпЛА на 25 локаціях і падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України. Крім того, уточнюється інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет.
Внаслідок атаки загинуло троє людей на Дніпропетровщині та одна людина на Харківщині. 24 Канал висловлює співчуття родинам загиблих.