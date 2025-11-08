Девятый массированный обстрел с начала октября: ночью Россия снова атаковала газовую инфраструктуру

В ночь на 8 ноября Россия массированно атаковала Украину. Под ударом в частности оказалась газовая инфраструктура.

Эта атака на инфраструктуру стала девятой с начала октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Что известно о последствиях обстрела газовой инфраструктуры?

По данным "Нафтогаза", россияне целенаправленно бьют по предприятиям, которые обеспечивают украинцев газом и теплом. Вследствие этого есть попадания и повреждения производственного оборудования.

К сожалению, один наш коллега получил ранения. Сейчас он находится под наблюдением врачей. На месте работают спасатели. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут восстановление поврежденных объектов,

– рассказал глава Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Он также отметил, что российский обстрел является очередным актом терроризма. Корецкий поблагодарил силы ПВО и отметил, что каждая сбитая цель – это прежде всего спасенные жизни.

Последствия атаки на Украину: коротко о главном