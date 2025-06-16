Стало відомо чому в Україні може подорожчати газ

Атаки Ізраїлю на газову інфраструктуру Ірану можуть сприяти зростанню вартості газу в Європі. Відповідно, збільшиться ціна на паливо і для України.

Чому буде дорожчати газ

Ексголова НАК "Нафтогаз" вказав, що саме Іран постачав газу у Туреччину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коболєва.

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А уже Туреччина перепродавала газ у ЄС. Станом на зараз, невідомо чи зможе іранська сторона продовжити постачання газу.

Андрій Коболєв Колишній голова правління НАК "Нафтогаз" Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати долю більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори.

Коболєв уточнив, що російським газом замінити іранський не зможуть. Адже, за його словами, обидва газогони "завантажені майже на повну".

Зверніть увагу! Коболєв вважає, що якщо Ізраїль продовжить атакувати іранський газовий сектор, частина російського газу буде спрямовано в Іран.