У YASNO пояснили, чи вплине ранкова атака на Київ на енергосистему України

Вночі та вранці 12 лютого Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами й ракетами. В Оболонському районі столиці подекуди сталися відключення світла.

Чи вплине ця російська атака на енергосистему – повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального директора YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

До теми Ракетний обстріл Києва: подекуди в одному з районів столиці зникло світло

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Чи будуть відключення світла через атаку на Київ 12 лютого

Коваленко зауважив, говорити про наслідки ворожої атаки 12 лютого для енергосистеми України ще зарано. Водночас додав, з того, що оперативно знає, якщо і є відключення, то вони локальні через пошкодження локальних мереж.

Мені здається, що ранішня ракетна атака на Київ поки, з того, що я розумію, не приводить до якихось серйозних наслідків для енергосистеми,

– сказав гендиректор YASNO.

Водночас наголосив, російські атаки на нашу енергосистему продовжуються. Чи не щодня окупанти запускають дрони й ракети. По деяких регіонах, зокрема, східних, частіше. Пошкоджені мережі, генераційні об'єкти. Також до цього додається зниження температури. Споживання зростає.

Коваленко нагадав, що 12 лютого прогнозується відключення промислових споживачів. Це означає, що в цілому нам не вистачає електроенергії. Через це, перш за все, відключають великих промислових споживачів.

"Для населення поки такі відключення не прогнозуються. Але закликаю в пікові години споживати менше, ощадливіше", – зазначив гендиректор YASNO.