Повлияет ли эта российская атака на энергосистему – сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

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Будут ли отключения света из-за атаки на Киев 12 февраля

Коваленко отметил, говорить о последствиях вражеской атаки 12 февраля для энергосистемы Украины еще рано. В то же время добавил, из того, что оперативно знает, если и есть отключения, то они локальные из-за повреждения локальных сетей.

Мне кажется, что утренняя ракетная атака на Киев пока, из того, что я понимаю, не приводит к каким-то серьезным последствиям для энергосистемы,

– сказал гендиректор YASNO.

В то же время подчеркнул, российские атаки на нашу энергосистему продолжаются. Чуть ли не ежедневно оккупанты запускают дроны и ракеты. По некоторым регионам, в частности, восточных, чаще. Повреждены сети, генерационные объекты. Также к этому добавляется снижение температуры. Потребление растет.

Коваленко напомнил, что 12 февраля прогнозируется отключение промышленных потребителей. Это означает, что в целом нам не хватает электроэнергии. Из-за этого, прежде всего, отключают крупных промышленных потребителей.

"Для населения пока такие отключения не прогнозируются. Но призываю в пиковые часы потреблять меньше, экономнее", – отметил гендиректор YASNO.