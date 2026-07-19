Росія знищила один із найбільших логістичних хабів України

У ніч проти 19 липня російські війська завдали удару по логістичній інфраструктурі Київської області, спричинивши одну з найбільших пожеж останнього часу. Вогонь охопив близько 100 тисяч квадратних метрів складських приміщень.

Про наслідки атаки повідомили у ДСНС Київщини.

Що відомо про удар по логістичному комплексу на Київщині?

За інформацією рятувальників, після російського удару загорілися дві великі складські будівлі. Загальна площа пожежі сягнула близько 100 тисяч квадратних метрів.

Вже близько 10:30 підрозділам ДСНС вдалося локалізувати займання, однак роботи з ліквідації його наслідків тривали й надалі.

До гасіння пожежі залучили значні сили та засоби:

понад 200 рятувальників;

73 одиниці спеціальної техніки;

три пожежні гелікоптери.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Інформації про їхній стан, а також про характер отриманих травм на момент публікації офіційно не оприлюднювали.

Крім того, триває оцінка масштабів руйнувань, завданих логістичному комплексу.

Офіційно назву ураженого підприємства українські органи влади не повідомляли. Водночас, за інформацією низки українських медіа та відкритих джерел, ймовірно, під удар потрапив логістичний комплекс "Антел", розташований у Бучанському районі Київської області.

Компанія є одним із найбільших операторів складської та логістичної нерухомості в Україні, який надає послуги відповідального зберігання, обробки та дистрибуції вантажів для бізнесу. Її логістичні комплекси використовували українські виробники, імпортери, дистриб'ютори та великі торгівельні мережі для зберігання й оперативного постачання товарів по всій країні.

Комплекс у Бучанському районі вважався одним із найбільших логістичних хабів Київської області та мав значні складські площі, оснащені сучасною інфраструктурою для обробки вантажів.

Завдяки вигідному розташуванню поблизу Києва об'єкт був важливою ланкою у логістичних ланцюгах, забезпечуючи швидке транспортування продукції до столиці та інших регіонів України.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на кілька регіонів України. Зокрема, у Києві внаслідок ударів зафіксували численні пожежі та руйнування. Також повідомлялося про пряме влучання у виробничі потужності українського виробника балістичного захисту UKRTAC.

Крім того, російська армія завдала ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній та промисловій інфраструктурі Сум. Рятувальні служби та місцева влада продовжують ліквідацію наслідків російських атак, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти цивільної інфраструктури України.