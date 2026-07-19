О последствиях атаки сообщили в ГСЧС Киевской области.

Что известно об ударе по логистическому комплексу в Киевской области?

По информации спасателей, после российского удара загорелись два больших складских здания. Общая площадь пожара составила около 100 тысяч квадратных метров.

Уже около 10:30 подразделениям ГСЧС удалось локализовать возгорание, однако работы по ликвидации его последствий продолжались и далее.

К тушению пожара были привлечены значительные силы и средства:

более 200 спасателей;

73 единицы специальной техники;

три пожарных вертолета.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали два человека. Информация об их состоянии, а также о характере полученных травм на момент публикации официально не обнародована.

Кроме того, продолжается оценка масштабов разрушений, нанесенных логистическому комплексу.

Официально название пострадавшего предприятия украинские власти не сообщали. В то же время, по информации ряда украинских СМИ и открытых источников, вероятно, под удар попал логистический комплекс "Антел", расположенный в Бучанском районе Киевской области.

Компания является одним из крупнейших операторов складской и логистической недвижимости в Украине, предоставляющим услуги по ответственному хранению, обработке и дистрибуции грузов для бизнеса. Ее логистические комплексы использовали украинские производители, импортеры, дистрибьюторы и большие торговые сети для хранения и оперативной доставки товаров по всей стране.

Комплекс в Бучанском районе считался одним из крупнейших логистических хабов Киевской области и располагал значительными складскими площадями, оснащенными современной инфраструктурой для обработки грузов.

Благодаря выгодному расположению вблизи Киева объект был важным звеном в логистических цепочках, обеспечивая быструю доставку продукции в столицу и другие регионы Украины.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска совершили комбинированную атаку на несколько регионов Украины. В частности, в Киеве в результате ударов были зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. Также сообщалось о прямом попадании в производственные мощности украинского производителя баллистической защиты UKRTAC.

Кроме того, российская армия нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по гражданской и промышленной инфраструктуре Сум. Спасательные службы и местные власти продолжают ликвидацию последствий российских атак, а правоохранители документируют очередные военные преступления России против гражданской инфраструктуры Украины.