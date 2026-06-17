Як змінилася війна і разом із нею вимоги до броні, чому українські рішення дешевші за західні та які інновації рятують життя військових – в інтерв'ю 24 Каналу з Северіоном Дангадзе, директором з розвитку UKRTAC.

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Як виробництво перезимувало цю зиму? Чи не завадили тривалі відключення виконанню контрактів?

Ми були до такого готові, тому нормально. Як і всі, працювали на генераторах, виконали і поставили заплановані обсяги. Свого часу ми відмовились від ідеї самостійно випікати кераміку для плит саме через загрозу тривалих блекаутів. Ось це було б технологічно неможливо.

Скільки державних контрактів зараз на виконанні? Які заплановані обсяги на 2026 рік?

UKRTAC починав у 2023 році з 10 тисяч бронежилетів за державними контрактами. У подальші роки вийшли на 100 тисяч. Я думаю, за підсумками 2026 року також вийдемо щонайменше на 100 тисяч одиниць.

Зараз компанія займає впевнену позицію і входить до ТОП українських виробників. Окрім обсягів, постійно працюємо над інноваціями. Перші в історії України контракти на ЕПП (елемент позитивної плавучості, – ред.) виконали саме ми. Також два роки поспіль виконуємо найбільшу кількість з виробництва і постачання для Національної гвардії, а в минулому році – на ДСНС і ДПСУ.

Виробництво бронежилетів UKRTAC / Фото, надане 24 Каналу

Наскільки українські бронежилети сьогодні конкурентні з продукцією НАТО? Що думаєте стосовно експорту української продукції ОПК?

Українська броня відповідає реаліям сучасної війни і має найвищий стандарт, оскільки військові стандарти (ВСТ) оновлювались уже під час повномасштабної війни і об'єднують у собі не тільки українські стандарти, а й міжнародні. Більше того, усі моделі, з якими ми пройшли військово-дослідні випробування, кодифіковані та мають присвоєні коди НАТО.

Водночас у нас є дві надважливі конкурентні переваги: ціна, яка приблизно в чотири рази нижча, і прямий зв'язок із фронтом для швидкої модернізації. Востаннє європейські армії воювали в Іраку і Афганістані, а це початок 2000-х. Їхня зброя та засоби індивідуального захисту створені, спираючись на той досвід. Чи релевантний він сьогоденню? Ми ж бачимо, як стрімко змінюється війна. Військові кажуть, що бої в 2023 і 2026 роках неможливо порівнювати. Принципово новий рівень технологічності, насиченість БпЛА, зменшення ролі традиційної зброї, зміна тактик. Наші бронежилети всі ці фактори враховують і змінюються відповідно до характеру війни.

З цієї точки зору експорт українських бронежилетів і взагалі української зброї – дуже перспективна історія. Але поки цей ринок повноцінно не запрацював, ми зосереджені на внутрішньому.

Розкажіть про еволюцію бронежилетів, якщо порівнювати зразки 2022 і 2026 років?

Ми починали з плитоносок: жилет, плита на грудях і на спині, камербанд для зʼєднання передньої та задньої частин. Класичний масовий захист тих часів. Поява FPV, еволюція баражуючих боєприпасів змінили тип поранень. Основною загрозою став уламок, хоча і кулі нікуди не поділись. Але від 60 до 80% уражень по обидві лінії фронту тепер завдають дрони. Замість точкового проникаючого поранення кулею – дрібні уламки по всьому тілу.

Відповідно бронежилет має захищати якомога більшу площу тіла. Так зʼявились додаткові елементи захисту – шиї і ключиць, паху, живота, еластичний захист кінцівок, щоб не сковувати рухи. Максимальна комплектація має 11 елементів захисту і покриває близько 70% тіла. Але більше захисту означає більшу вагу. Її необхідно правильно розподіляти, використовувати сучасні, більш легкі матеріали. Усі наші бронежилети модульні, збираються як конструктор: залежно від задачі військовий може швидко відстібнути або пристібнути додаткові елементи.

UKRTAC на IDEX ABU DHABI / Фото, надане 24 Каналу

UKRTAC постійний учасник міжнародних мілітарі-виставок. Який фідбек отримуєте від іноземних виробників і покупців? І які виставки компанія відвідає цьогоріч?

UKRTAC відвідав уже понад 30 виставок: Польща, Франція, ОАЕ, Малайзія, інші країни. У планах на цей рік – Eurosatory у Парижі в червні, Польщу відвідуємо щорічно з 2022 року. На всіх глобальних івентах ми є, і дуже часто – єдині представники України. Там не здійснюються прямі продажі. Це можливість потримати бронежилет власними руками, побачити якість тканин і захисту, порівняти з іншими, зрозуміти, в чому ти кращий, а де – поступаєшся.

На виставках ми шукаємо партнерів, постачальників комплектуючих. Інтерес до нашого стенду надзвичайно високий.

Цікавий факт: Туреччина, Бангладеш, інші країни везуть свої бронежилети в пікселі, основному камуфляжі ЗСУ. Усі хочуть бути дотичними до України. Наша армія і виробники довели: якщо українське, значить якісне і перевірене в бою.

Як виглядає процес тестування бронежилетів перед постачанням?

Кожна поставлена партія проходить балістичні і небалістичні випробування відповідно до вимог замовника, десятки випробувань у лабораторних умовах, перш ніж потрапити в армію.

Балістичний захист тестуються уламками різних типів, маси і швидкості. Різними видами куль: бронебійно-запалювальні з гострокінцевою головною частиною. Випробування проводять і в різних кліматичних умовах. Стандартних, після нагрівання до +70°C, заморожування до -40°C, занурення бронежилета у воду, а також після кидання плит, оскільки кераміка є крихкою, а технологічний процес передбачає їхнє посилення. Серед важливих показників – запреградна дія, яка за стандартом не повинна перевищувати 25 міліметрів. Ми досягаємо меншого показника, щоб знизити ризик травмування. Тестується й безліч "небойових" показників, наприклад, стійкість фурнітури, тканини, систем швидкого зняття тощо.

Після того, як модель поставлена на забезпечення ЗСУ, проходимо військово-дослідні випробування, за результатами яких зразок з усіма протоколами і документацією відправляється певному департаменту. Після ретельної перевірки зразок стає «еталоном". UKRTAC поставив на забезпечення кілька таких "еталонів".

Які комплектуючі бронежилета UKRTAC виготовляє сам, які імпортує?

Керамокомпозитні плити імпортуємо. М'яку балістику (надвисокомолекулярний балістичний поліетилен або НВМПЕ, – ред.) виготовляємо самостійно, на спеціальному автоматизованому обладнанні. НВМПЕ приїздить у рулонах, ми його нарізаємо, нашаровуємо, запаюємо у водонепроникну тканину. Також відшиваємо повністю сам чохол або жилет, збираємо готовий виріб.

Ви згадали про ЕПП. Розкажіть про технологію і чи отримували вже зворотній зв'язок від військових?

ЕПП – це елемент позитивної плавучості. Грубо кажучи це модульний бронежилет і рятувальний жилет в одному. Унікальна розробка UKRTAC і перша така в Україні. Вже виконали три державні контракти сукупно на 9500 бронежилетів з ЕПП, підписали кілька нових.

Бронежилет UKRTAC з ЕПП / Фото, надане 24 Каналу

В такому бронежилеті 12 елементів захисту від куль і уламків, дванадцятий елемент – ЕПП. Це камера з двома балонами, активується у ручному та автоматичному режимі. Для чого це потрібно? Уявіть, військовослужбовець, наприклад, морпіх, отримав поранення і впав у воду. Конструкція буде утримувати його над поверхнею води у повному спорядженні до 120 кілограмів протягом 24 годин. Ба більше, автоматично переверне на спину, якщо військовий втратив свідомість і впав обличчям вниз. Це рятує життя.

Скажу, що ЕПП став для нас викликом. Більше року розробок, тестування у солоній і прісній воді за всіх можливих температур, тривалі погоджувальні процедури, врешті поставили на забезпечення, і в грудні 2025 року отримали перші замовлення. Відгуки виключно позитивні. Дуже потрібне спорядження для різних фахівців, спецпризначенців. Повторюсь, ніхто в Україні такого не робив, а імпортні ЕПП нашому оборонному бюджету не по кишені.

Ветеранка ЗСУ Наталя Ліщишена повідомила, що їй довелося ампутувати молочні залози через травми і гематоми від носіння "чоловічого" бронежилета. Чи постачає UKRTAC бронежилети для жінок за державними контрактами?

В Силах оборони воюють десятки тисяч жінок. Їм потрібні надійні і зручні для них бронежилети – анатомічні, полегшені, з максимальним захистом тіла, шиї, кінцівок. Ми такі виробляємо і вже третій рік постачаємо Нацгвардії, ДПСУ і ДСНС у кооперації з німецьким та японським фондами. Жіночі бронежилети – одна з власних розробок UKRTAC, тут ми теж були серед перших постачальників.

Бронежилети UKRTAC для військовослужбовиць / Фото, надане 24 Каналу

Бронежилети UKRTAC для співробітниць ДСНС / Фото, надане 24 Каналу

Чи є зараз в розробці нові рішення?

Є, але їх ми тримаємо в секреті. Єдине що можу сказати – це інновації, яких немає в Україні, а деяких і в світі. Плюс постійно в модернізації наявної лінійки, це безперервний процес.

UKRTAC в березні 2026 відсвяткував чотириріччя з моменту заснування. Чим ви найбільше пишаєтесь?

Перш за все внеском у збереження життя і здоровʼя наших захисників і захисниць. Звісно, пишаюсь командою, з якою в таких складних умовах створили стратегічне виробництво, за два роки пройшли шлях від першого зразка до 100-тисячного обсягу, ставши офіційним постачальником Міністерства оборони України.