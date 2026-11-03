Ще з цієї ночі: одна з наймасштабніших атак ворога на енергетику триває

Українська енергосистема знову опинилася під колосальним ударом ворога. Ситуація змусила операторів перейти до жорстких обмежень.

Що сталося в енергосистемі України

З ночі країна переживає одну з наймасштабніших цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру, про що офіційно повідомили в Укренерго.

З ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема ситуація додатково ускладнилася. Причиною стали сьогоднішні обстріли ворога.

Лише протягом минулих 24 годин російські війська здійснили понад 20 прицільних ударів по об'єктах генерації та передачі струму. Ворог використав безпрецедентну кількість засобів ураження, внаслідок чого обладнання магістральних мереж зазнало колосальних пошкоджень у різних куточках країни.

Внаслідок атак у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Зверніть увагу! Насамперед будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури.

Наразі енергетики роблять усе можливе, аби швидше повернути світло. Усі служби працюють у постійній координації, а тисячі енергетиків із ночі усувають наслідки атак та відновлюють електропостачання.

А про зміну ситуації в Укренерго планують додатково повідомити.

Нагадаємо, що російська армія також масовано атакувала три ТЕС ДТЕК. Станції припинили генерацію електроенергії, відомо про масштабні руйнування.

Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігалася на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Однак ворог загалом атакував десять регіонів.