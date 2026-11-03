Ворог атакував енергетику десятки разів за добу: у трьох регіонах складна ситуація з електрикою

Що відомо про удар по енергетиці

Під ударом – енергетичні об’єкти у 10 областях, про що повідомили у Міністерстві енергетики України.

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Зокрема, у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів– наголосили у Міненерго.

Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині.

Важливо! Унаслідок пошкоджень та зниження напруги у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення, але протягом доби ситуація може змінюватися.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що Росія не припиняє енергетичний терор. Лише протягом минулого тижня окупанти атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор майже 100 разів.

Крім того, у ніч на 3 листопада ворог масовано вдарив по трьох теплоелектростанціях компанії ДТЕК, що призвело до зупинки генерації на цих об'єктах та суттєво збільшило навантаження на всю мережу.

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Вранці 3 листопада у Харкові виникли проблеми з опаленням та гарячою водою внаслідок атак ворога. Також змінилася робота метрополітену – він працює з перебоями.

На Житомирщині без світла залишилися понад 100 населених пунктів, а на Вінниччині ушкоджено об’єкти критичної інфраструктури.