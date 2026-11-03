Враг совершил десятки атак на энергетические объекты за сутки: в трех регионах сложная ситуация с электроснабжением

Что известно об ударе по энергетике

Под ударом находятся энергетические объекты в 10 областях, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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В частности, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской.

Только за последние сутки враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру более 20 раз– подчеркнули в Минэнерго.

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях.

Важно! Вследствие повреждений и снижения напряжения в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях вынужденно применяются аварийные отключения, но в течение суток ситуация может меняться.

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Напомним, что Россия не прекращает энергетический террор. Только за прошедшую неделю оккупанты провели почти 100 атак на украинскую энергетику и на нефтегазовый сектор.

Кроме того, в ночь на 3 ноября враг нанес массированный удар по трем теплоэлектростанциям компании ДТЭК, что привело к остановке генерации на этих объектах и существенно увеличило нагрузку на всю сеть.

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Утром 3 ноября в Харькове возникли проблемы с отоплением и горячей водой в результате атак врага. Также изменился режим работы метрополитена – он работает с перебоями.

В Житомирской области без света остались более 100 населенных пунктов, а в Винницкой области повреждены объекты критической инфраструктуры.