В некоторых областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

В части областей – экстренные отключения / Getty Images (иллюстративное)
Утром 3 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В части регионов введены экстренные отключения света.
При аварийных отключениях графики не действуют. Об этом сообщили в ДТЭК, АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" и АО "Черниговоблэнерго".
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Что известно об ограничении электроэнергии?
Во вторник, 3 ноября, Россия атаковала Украину ракетами. В некоторых областях ввели экстренные отключения света.
ДТЭК сообщила, что в Киеве, Киевщине и Днепропетровщине по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения. В случае изменений компания сообщит в телеграмм-канале.
Также графики аварийных отключений были введены на Сумщине. Причиной мероприятий является повреждение энергосистемы в результате систематических атак армии страны-агрессоры.
Очередь при ГАО отображается на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Отключение" по вашему адресу. А также в личном кабинете "E-Svitlo". Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых
Они добавили, что при ГАО нет определенного времени возобновления распределения электроэнергии, потому что это аварийная ситуация.
Кроме того, ограничение потребления электроэнергии было введено на Черниговщине. В области применяли 1 очередь графика аварийных отключений. В АО "Черниговоблэнерго" подчеркнули, что ГАО действует до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго".
Отметим, в Офисе Президента сообщали, что российские войска готовили новый массированный удар по украинской энергетической системе и ключевым объектам логистики. Враг рассчитывает на смещение внимания международного сообщества из-за выборов в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября.
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