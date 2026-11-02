"Расчет на выборы в США": Россия готовит массированный удар по энергетике и логистике Украины

Как сообщили в Офисе Президента по итогам обращения Владимира Зеленского, кремлевское руководство планирует воспользоваться международной политической повесткой дня для новой волны воздушного террора.

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Каковы подробности?

В Москве надеются, что международные партнеры отвлекутся на внутренние избирательные процессы за океаном.

Президент подчеркнул, что государства-партнеры должны послать врагу четкие предупреждающие сигналы, которые лишат агрессора любых надежд на выгоду от атак против гражданской инфраструктуры.

Мы знаем из разведки, что Россия готовит новый массированный удар по нашей стране, прежде всего по энергетике и логистике. Фактически рассчитывают, что завтра мир будет следить за американскими выборами, а что происходит здесь, в Украине, и наши сложности с ПВО, с ракетами для Patriot, будут как бы вне внимания мира. Нужны такие сигналы от мира в сторону России, чтобы там почувствовали, что пользы им от террора не будет, выгоды не будет и, пока длится эта война, будет гореть их нефть, а деньги они с миром зарабатывать не смогут– отметил Президент.

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Экономическое давление и ответные удары

Глава государства призвал мир не заигрывать с российскими энергетическими ресурсами, а усилить давление на нефтегазовые доходы Москвы. По его словам, у агрессора не должно оставаться никаких альтернатив прекращению войны, и международная коалиция располагает достаточным рычагом влияния для этого.

В то же время Украина продолжает системно отвечать на российские обстрелы мирных городов ударами на большие расстояния. Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что на удар, который сейчас готовят оккупанты, обязательно будет дан зеркальный точный ответ.

Работа над энергосетью

Ремонтные бригады и специалисты энергетической отрасли в настоящее время работают в круглосуточном режиме по всей стране, устраняя последствия вражеских попаданий. В этом году тактика врага изменилась: помимо генерации, противник целенаправленно наносит десятки ударов в сутки по распределительным сетям.

Учитывая нагрузку, правительство получило задание возобновить осенне-зимнюю программу поддержки работников критически важной инфраструктуры. Она предусматривает ежемесячные доплаты всем специалистам, задействованным в восстановительных работах, а также регулярную ротацию бригад в зонах с наиболее сложными условиями.

Как уже сообщалось на нашем сайте, захватчики также не прекращают бомбардировать прифронтовые регионы. Подробнее о последствиях недавних атак читайте в материале о российском ударе по Камышевахе.