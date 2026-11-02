Российский удар по Камышевахе: погибли 24 человека, в том числе – спасатели и правоохранители

Подробности о последствиях и жертвах атаки сообщили в ГСЧС Украины.

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Сколько человек погибло в результате российского удара?

По состоянию на 20:00 число жертв вражеского обстрела возросло до 24 человек. Среди погибших – двое спасателей и четверо сотрудников правоохранительных органов.

Еще 5 человек получили ранения, в том числе двое спасателей.

Аварийно-спасательные работы на месте обстрела: смотрите фото ГСЧС

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Оккупанты нанесли первый удар утром, а когда на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для оказания помощи людям, возникла угроза повторного обстрела. Спасатели и полицейские попытались укрыться, однако вражеские боеприпасы попали непосредственно в зону предыдущего попадания.

В результате повторного удара были разрушены спортивный зал и хозяйственное сооружение, а также повреждено главное здание учебного заведения. Кроме того, огонь и обломки полностью уничтожили пожарно-спасательный автомобиль, а на завалах продолжаются поисково-спасательные работы.

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Враг убил спасателей во время ликвидации последствий

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник подтвердил невосполнимые потери среди спасателей и рассказал о деталях трагедии.

Сегодня Запорожский район пережил страшную трагедию. Мы потеряли двух наших коллег, еще двое – ранены и находятся в больнице– сообщил глава ведомства.

Погибшими оказались 44-летние Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Коноваленко посвятил службе гражданской защиты почти 12 лет, а Сущевский работал в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья более 13 лет.

Денис Коноваленко погиб в результате атаки России / ГСЧС

Оба были удостоены государственной награды Президента Украины "За оборону Украины", а Сущевский также был награжден медалью "Защитнику Отечества".

Алексей Сущевский стал жертвой атаки врага / ГСЧС

У погибших спасателей остались жены и дети: сыновья 18 и 19 лет, а также две дочери в возрасте 12 и 8 лет.

Напомним, ранее мы также писали о том, что 2 ноября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области. В результате атаки погиб один человек, еще более десяти получили ранения.