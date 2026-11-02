Россия ударила авиабомбами по Изюму: есть погибший и много раненых

О последствиях обстрела рассказали в ГВА и ГСЧС.

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Сколько человек пострадало в Изюме?

Оккупанты атаковали город с 08:50 до 09:10. Попадания зафиксировали в нескольких районах Изюма.

В районе ИПЗ авиабомба попала в пятиэтажный жилой дом. В нем разрушены первый, второй и третий этажи. Также повреждены пять соседних многоквартирных домов, а в результате пожара уничтожены несколько автомобилей.

В центральной части города удар пришелся на четырехэтажку. Значительные разрушения и повреждения получили еще шесть многоквартирных домов. Кроме того, уничтожены и повреждены легковые автомобили.

В районе Гончаровки две управляемые авиабомбы попали в землю. Взрывами повреждены около 20 частных домов и два торговых заведения.

На данный момент известно об одном погибшем человеке. Еще 15 пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Последствия ударов по Изюму / ГСЧС

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Напомним, ранее, 29 октября, российские военные сбросили УАБ на пятиэтажный жилой дом в Изюме. Тогда авиационный удар полностью разрушил конструкции подъезда многоэтажного дома. В результате спасательной операции из-под завалов извлекли тела четырех погибших жильцов, еще 14 человек получили травмы.