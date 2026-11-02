Російський удар по Комишувасі: загинули 24 людини, серед них – рятувальники й правоохоронці

Подробиці про наслідки та жертв атаки надали в ДСНС України.

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Скільки людей загинуло від російського удару?

Станом на 20:00 кількість жертв ворожого обстрілу зросла до 24 людей. Серед загиблих – двоє рятувальників і четверо правоохоронців.

Ще 5 осіб постраждали, зокрема двоє рятувальників.

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу: дивіться фото ДСНС

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Окупанти завдали першого удару вранці, а коли на місце події оперативно прибули екстрені служби для допомоги людям, виникла загроза повторного обстрілу. Рятувальники та поліцейські спробували пройти в укриття, проте ворожі боєприпаси поцілили безпосередньо в зону попереднього влучання.

Унаслідок повторного удару зруйновано спортивну залу та господарську споруду, а також зазнала пошкоджень основна будівля навчального закладу. Крім того, вогонь та уламки повністю знищили пожежно-рятувальний автомобіль, а на завалах тривають пошуково-рятувальні роботи.

Ворог убив рятувальників під час ліквідації наслідків

Голова ДСНС України Андрій Даник підтвердив непоправні втрати серед надзвичайників і розповів про деталі трагедії.

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Сьогодні Запорізький район пережив страшну трагедію. Ми втратили двох наших колег, ще двоє – поранені та перебувають у лікарні– повідомив очільник відомства.

Загиблими виявилися 44-річні Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Коноваленко присвятив службі цивільного захисту майже 12 років, а Сущевський працював у пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя понад 13 років.

Денис Коноваленко загинув унаслідок атаки Росії / ДСНС

Обидва мали державну відзнаку Президента України "За оборону України", а Сущевського також нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни".

Олексій Сущевський став жертвою атаки ворога / ДСНС

У загиблих рятувальників залишилися дружини та діти: сини 18 та 19 років, а також дві доньки віком 12 та 8 років.

Нагадаємо, раніше ми писали також про те, що 2 листопада російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще понад десять дістали поранення.