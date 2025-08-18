Вдруге за місяць: Сибіга прокоментував удар по нафтобазі азербайджанської SOCAR
- Росія завдала удару по нафтових терміналах SOCAR в передмісті Одеси, що стало другим нападом на цю азербайджанську компанію за серпень.
- Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені резервуари та інші об'єкти, а Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через такі дії Росії.
Росіяни завдали удару по нафтових терміналах SOCAR на Одещині. Андрій Сибіга розповів, що Москва робить це навмисно.
Що Сибіга говорить про удар по SOCAR?
Ворог атакував Одещину в ніч на 18 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
За його словами, росіяни завдали удару по нафтових терміналах SOCAR в Одеській області. Це стало другим ударом по азербайджанській державній компанії за останні тижні.
Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану. Це ще раз демонструє важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном,
– говорить Сибіга.
За версією азербайджанського медіа Apa, після серії прямих влучень виникла потужна пожежа. Унаслідок загорання пошкоджені всі резервуари, насосна станція, операторські приміщення, вагова та технічні споруди, а також зруйновано огорожу.
Що відомо про попередні атаки на об'єкти Азербайджану?
- Попередній удар по нафтобазі Азербайджану на Одещині стався 8 серпня. Під ударом опинилася нафтобаза SOCAR. По ній ворог вдарив 5 "Шахедами", внаслідок чого виникла пожежа. Було пошкоджено трубопровід дизельного пального, четверо працівників отримали серйозні травми.
- Після цього Азербайджан заявив, що може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки Росії на енергетику та азербайджанські компанії. Озброєння, яке може надавати Азербайджан є радянським – це боєприпаси 122 та 152 калібрів, міни та стара техніка.
- 28 липня Нафтогаз уклав угоду з SOCAR для постачання газу в Україну через Трансбалканський коридор. Тож тепер азербайджанський газ йде в Україну новим маршрутом.