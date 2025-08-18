Россияне нанесли удар по нефтяным терминалам SOCAR в Одесской области. Андрей Сибига рассказал, что Москва делает это намеренно.

Что Сибига говорит об ударе по SOCAR?

Враг атаковал Одесскую область в ночь на 18 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

По его словам, россияне нанесли удар по нефтяным терминалам SOCAR в Одесской области. Это стало вторым ударом по азербайджанской государственной компании за последние недели.

Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана. Это еще раз демонстрирует важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном,

– говорит Сибига.

По версии азербайджанского медиа Apa, после серии прямых попаданий возник мощный пожар. В результате возгорания повреждены все резервуары, насосная станция, операторские помещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение.

Что известно о предыдущих атаках на объекты Азербайджана?