Второй раз за месяц: Сибига прокомментировал удар по нефтебазе азербайджанской SOCAR
- Россия нанесла удар по нефтяным терминалам SOCAR в пригороде Одессы, что стало вторым нападением на эту азербайджанскую компанию за август.
- В результате атаки возник пожар, повреждены резервуары и другие объекты, а Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине из-за таких действий России.
Россияне нанесли удар по нефтяным терминалам SOCAR в Одесской области. Андрей Сибига рассказал, что Москва делает это намеренно.
Что Сибига говорит об ударе по SOCAR?
Враг атаковал Одесскую область в ночь на 18 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.
По его словам, россияне нанесли удар по нефтяным терминалам SOCAR в Одесской области. Это стало вторым ударом по азербайджанской государственной компании за последние недели.
Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана. Это еще раз демонстрирует важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном,
– говорит Сибига.
По версии азербайджанского медиа Apa, после серии прямых попаданий возник мощный пожар. В результате возгорания повреждены все резервуары, насосная станция, операторские помещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение.
Что известно о предыдущих атаках на объекты Азербайджана?
- Предыдущие удар по нефтебазе Азербайджана в Одесской области произошел 8 августа. Под ударом оказалась нефтебаза SOCAR. По ней враг ударил 5 "Шахедами", в результате чего возник пожар. Был поврежден трубопровод дизельного топлива, четверо работников получили серьезные травмы.
- После этого Азербайджан заявил, что может снять эмбарго на поставки оружия Украине из-за атак России на энергетику и азербайджанские компании. Вооружение, которое может предоставлять Азербайджан является советским – это боеприпасы 122 и 152 калибров, мины и старая техника.
- Накануне Нафтогаз заключил соглашение с SOCAR для поставок газа в Украину через Трансбалканский коридор. Так что теперь азербайджанский газ идет в Украину по новому маршруту.