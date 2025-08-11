Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Азербайджан мог об этом не объявлять публично. Он имеет достаточно оружия, которое не использует, но которое понадобилось бы ВСУ на фронте.

Какое оружие Азербайджан потенциально может передать Украине?

Военный эксперт отметил, что Азербайджан может поставлять оружие в Украину, но не сообщать об этом. Возможно, это происходит и сейчас. Ведь много военной техники к нам идет через Турцию, нет подтверждений, что вся она именно турецкая.

"Мало кто об этом говорит, нужно поблагодарить Турцию и Эрдогана. Тихо и постоянно мы получаем из Турции оружие, технику и боеприпасы. То же самое с Азербайджаном – он уже мог начать нам это поставлять после удара по его корпорации SOCAR, а также удара по газопроводной станции в Одессе, по которой идет азербайджанский газ", – объяснил он.

Вооружение, которое может предоставлять Азербайджан является советским – это боеприпасы 122 и 152 калибров, мины и старая техника. Страна этим уже не пользуется, ведь перевооружила свою армию, но имеет это вооружение на складах.

Кстати, в Defence Express сообщили, что первым оружием, которое может передать Азербайджан, может стать прицепная артиллерия. Страна также имеет САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", которые были бы интересны для украинских военных.