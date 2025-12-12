Укр Рус
Економіка Новини економіки Атакувала 6 годин поспіль: Росія вдарила по шахті й низці енергооб'єктів
12 грудня, 10:35
1

Атакувала 6 годин поспіль: Росія вдарила по шахті й низці енергооб'єктів

Ірина Гайдук

У ніч на п'ятницю, 12 грудня, Росія завдала чергової атаки по Україні. Цього разу під удар потрапила не лише енергетична система, але й одна із вугледобувних шахт.

Які об'єкти потрапили під удар?

Під час нічної атаки ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Одещини, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго

Дивіться також Графіки для всіх областей, але дуже різні: як вимикатимуть світло в Україні 12 грудня 

Внаслідок удару на ранок без світла залишилися понад 90 тисяч споживачів у регіоні. Критична інфраструктура змушена працювати від генераторів. 

Енергетики проводять відновлювальні роботи, але коли вони завершаться, зараз прогнозувати складно. 

Окрім того, вночі російська армія понад шість годин поспіль атакувала безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт України. 

Внаслідок близько 18 влучань сталася пожежа, двоє працівників поранені. Оперативні служби ліквідували загоряння, 
– повідомили в Міненерго. 

 

 

 

 

 

 

 