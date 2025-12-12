Атаковала 6 часов подряд: Россия ударила по шахте и ряду энергообъектов

В ночь на пятницу, 12 декабря, Россия нанесла очередную атаку по Украине. На этот раз под удар попала не только энергетическая система, но и одна из угледобывающих шахт.

Какие объекты попали под удар?

Во время ночной атаки враг нанес удары по энергетическим объектам Одесской области, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

В результате удара на утро без света остались более 90 тысяч потребителей в регионе. Критическая инфраструктура вынуждена работать от генераторов.

Энергетики проводят восстановительные работы, но когда они завершатся, сейчас прогнозировать сложно.

Кроме того, ночью российская армия более шести часов подряд атаковала беспилотниками одну из государственных угледобывающих шахт Украины.

В результате около 18 попаданий произошел пожар, двое работников ранены. Оперативные службы ликвидировали возгорание,

– сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры продолжаются круглосуточно. Речь идет не только о локальных ремонтах, но и о сложных инженерных решениях, часто о восстановлении уничтоженных систем с нуля.

К сожалению, это требует времени. Но подчеркиваю, что энергетики делают все возможное, чтобы отключений стало меньше,

– заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Стоит знать! По информации Минэнерго, только в 2025 году россияне выпустили по Украине уже 1 800 ракет, 50 тысяч беспилотников. Четыре с половиной тысячи раз враг пытался уничтожить украинские энергетические объекты.

Какова ситуация в энергосистеме?

Ситуация в энергосистеме Украины пока остается сложной. Поэтому из-за последствий атак России энергетики вынужденно ограничивают потребление электроэнергии. Ограничения 12 декабря действуют во всех регионах Украины, пишет Укрэнерго.

Для бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений

Также применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса

Правительство принимает решение для оптимизации энергопотребления, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии,

– добавили в Минэнерго.

При этом самая тяжелая ситуация по энергоснабжению сейчас наблюдается в приграничных и прифронтовых областях. По словам энергетиков, там ремонты возможны только после разрешения военных.

В Минэнерго отметили, что на сегодня проводят консультации с прифронтовыми регионами, чтобы обеспечить их критическую инфраструктуру резервными источниками питания.

Заметьте! Украина активно работает над привлечением международной помощи для энергетики. В частности, Германия, Швеция и другие партнеры объявили о новом финансировании в Фонд поддержки энергетики. Это позволит закупить оборудование, необходимое для восстановления инфраструктуры.

Что известно об атаке в Одесской области?