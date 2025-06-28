Офіс Генпрокурора проведе аудит справ щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі

У суботу, 28 червня, новий Генеральний прокурор України Руслан Кравченко доручив провести аудит. Перевірка стосуватиметься всіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі.

Про це посадовець розповів на своїй сторінці у Telegram, передає 24 Канал. Він уже отримав першу інформацію.

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Що відомо про аудит

За словами Кравченка, прокуратура перевірить усі факти, пов'язані з будівництвом, відбудовою та інфраструктурними контрактами. Він уже отримав першу інформацію – по інших бізнес-структурах (окрім "Автомагістраль-Південь") також є кримінальні провадження, але розслідування цих справ затягується з боку правоохоронців із тих чи інших причин.

І ті, хто краде, – відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи, – будуть захищені,

– зазначив генпрокурор.

Він також офіційно попередив – "жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на механізм тиску або інструмент знищення конкурентів у бізнесі".

Нагадаємо, ексзаступника мера Харкова та його спільників підозрюють у крадіжці 5,4 мільйона гривень, виділених на фортифікацію. Фігурантів затримали, вони здійснили закупівлю майна за цінами, завищеними на більше ніж 30% від ринкових. Ймовірно, йдеться про Андрія Руденка – заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства упродовж 2015 – 2024 років.