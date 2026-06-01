Пальне дорожчає, пасажирів меншає: як Індія рятує авіагалузь під час війни в Ірані

Індійські НПЗ вирішили не підвищувати тарифи на авіапальне для місцевих перевізників. Хоча уряд країни закликав підтримувати попередню ціну в травні, рішення узгодили лише зараз.

Як війна в Ірані впливає на авіасферу Індії

Про те, яка ситуація з авіарейсами в Індії, пише Bloomberg.

На прохання авіакомпаній індійські державні нафтопереробні заводи не підвищили ціни на авіапальне для місцевих рейсів. Це пов'язано з тим, що в країні намагаються побороти наслідки війни на Близькому Сході.

Тож, ціни на пальне для внутрішніх рейсів протягом червня залишаться незмінними – 104 927 рупій, або 1 104,25 долара, за кілолітр.

Зауважте! У квітні рівень здорожчання авіапального в Індії становив 8,6%. Тоді уряд вимагав залишити відповідну ставку на травень і не підвищувати ціни додатково.

Відомо, що НПЗ допомогли авіакомпаніям не лише з вартістю пального для місцевих перельотів. Нафтопереробні заводи погодилися знизити ціни на пальне також для міжнародних рейсів.

Рішення заводів є реакцією на звернення авіакомпаній, які просили призупинити підвищення цін на внутрішні рейси до кінця війни. Адже після того, як витрати на авіацію зросли і для пасажирів підвищили тарифи, знизився попит. Тож, основні перевізники скоротили кількість рейсів у березні та квітні.

Економіка Індії та наслідки війни

Загалом Індія з тих країн, які дуже залежать від імпорту нафти та палива. Зростання цін внаслідок війни в Ірані, суттєво позначається на економіці країни.

Наприклад, державні НПЗ мають величезні збитки, тому вимушено підвищують вартість палива. Зокрема дорожчає бензин. У такий спосіб планують врівноважити ситуацію та зменшити тиск.

Зокрема Індія створила заходи для пом'якшення так званого удару по авіаційній галузі. Нині можна застосовувати знижки на плату за паркування літаків. Також країна ввела зниження податків на пальне для рейсів, які прямують з Делі чи Мумбаї (найбільших аеропортів країни).

Відомо, національні авіаперевізники використовували повітряний простій Ірану, щоб літати до Європи й Америки. Почалося це після того, як Пакистан заборонив використовувати свій повітряний простір індійським літакам.

Нагадаємо, що одним із наслідків війни на Близькому Сході для Індії є зменшення обсягів нафтопереробки. Країна є третім з найбільших імпортерів нафти у світі. А лише за квітень рівень перероблювання нафти на місцевих НПЗ впав на 2,2% у річному вимірі.

Зокрема відомо, що Індія почала отримувати значну кількість постачання нафти від Латинської Америки та Африки, що відбувалося внаслідок початку війни в Ірані. Тож, у травні Індія фактично замінила постачання з Близького Сходу на нафту з Венесуели, Бразилії, Нігерії, Анголи.