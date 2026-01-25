Санкції довели авіацію Росії до перевезення пасажирів у вантажних літаках

У четвер, 22 січня, в Іркутській області Росії пасажирів регулярного рейсу без попередження пересадили у вантажний літак. Люди, серед яких були й діти, летіли поряд із вантажем.

Що відомо про кризу російської авіації?

Деталі розповіли в українському Центрі протидії дезінформації. Там зазначили, що інцидент не є випадковістю, це – симптом системної кризи авіації країни-агресорки.

Дивіться також Хизуються "Орешником", але по вуха в проблемах: інтерв'ю авіаексперта про літаки Путіна

У ЦПД нагадали, що санкції відрізали Росію від західних запчастин, сервісного обслуговування літаків, тоді як власне виробництво не здатне закрити потреби.

Наприклад, нові Іл-114-300, що мали замінити застарілий авіапарк, досі не пройшли сертифікацію, а терміни постійно переносять.

Навіть глава Дмитро Ядров Росавіації визнав, що в найближчі 5 років країна може втратити 339 літаків, зокрема 109 іноземних бортів.

Пасажири у вантажних літаках – наочна ілюстрація того, як деградує цивільна інфраструктура Росії під тягарем війни та ізоляції,

– йдеться в повідомленні ЦПД.

Цікаво! Регіональні маршрути в Росії переважно обслуговують Ан-24 та Ан-26, хоч багато з них експлуатують уже близько 50 років.

Як пояснили інцидент з вантажним літаком?

Детальніше про інцидент написало видання The Moscow Times. На заміну Ан-24 на вантажний Ан-26 поскаржилися самі пасажири рейсу.

В авіакомпанії "ІрАеро" не забарилися з поясненнями, зазначивши, що Ан-26-100 є "конвертованим пасажирсько-вантажним літаком" і офіційно дозволений для перевезення пасажирів.

З метою забезпечення регулярності польотів і недопущення затримки вильотів або прильотів авіакомпанія залишає за собою право заміни повітряного судна,

– додали там.



Пасажири рейсу у вантажному літаку Ан-26 / Фото росЗМІ

Що відомо про кризу залізниці Росії?