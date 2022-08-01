Автогаз за місяць здешевшав на 25%: ціна пального на АЗС 1 серпня
1 серпня 2022 , 16:18Читать новость на русском
Середня ціна автогазу за період з липня по серпень знизилась на 25%. Найбільше ціну за місяць знизила компанія Motto. Скільки коштує автогаз, дизель та бензин 1 серпня на АЗС, читайте далі.
Ціна пального на АЗС 1 серпня
- Бензин А-95 – 50,49 гривні за літр (-2 копійки проти 29 липня).
- Бензин А-92 – 49,65 гривні за літр (+10 копійок).
- Дизельне пальне – 55,36 гривні за літр (без змін).
- Автогаз – 28,97 гривні за літр (-38 копійок).
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Ціна автогазу за місяць знизилась на 25%
Середня ціна на автогазу за період з 1 липня по 1 серпня знизилася на 10,37 гривні, або на 27% – до 28,97 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає портал Enkorr.Зверніть увагу! За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Привату". На її станціях автогаз коштує 28,55 – 29,08 гривні за літр.
- На станціях ОККО та WOG автогаз здешевшав на 8,79 гривні та 8,75 гривні, до 29,20 та 29,23 гривні за літр відповідно.
- На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 гривні за літр (-11,00 гривень до 1 липня).
- На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 9,02 та 9,50 гривні, до 28,77 та 30,48 гривні за літр відповідно.