Автогаз за місяць здешевшав на 25%: ціна пального на АЗС 1 серпня

Середня ціна автогазу за період з липня по серпень знизилась на 25%. Найбільше ціну за місяць знизила компанія Motto. Скільки коштує автогаз, дизель та бензин 1 серпня на АЗС, читайте далі.

Ціна пального на АЗС 1 серпня

Бензин А-95 – 50,49 гривні за літр (-2 копійки проти 29 липня).

– 50,49 гривні за літр (-2 копійки проти 29 липня). Бензин А-92 – 49,65 гривні за літр (+10 копійок).

– 49,65 гривні за літр (+10 копійок). Дизельне пальне – 55,36 гривні за літр (без змін).

– 55,36 гривні за літр (без змін). Автогаз – 28,97 гривні за літр (-38 копійок).

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Ціна автогазу за місяць знизилась на 25%

Середня ціна на автогазу за період з 1 липня по 1 серпня знизилася на 10,37 гривні, або на 27% – до 28,97 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає портал Enkorr.

На станціях ОККО та WOG автогаз здешевшав на 8,79 гривні та 8,75 гривні, до 29,20 та 29,23 гривні за літр відповідно.

та автогаз здешевшав на 8,79 гривні та 8,75 гривні, до 29,20 та 29,23 гривні за літр відповідно. На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 гривні за літр (-11,00 гривень до 1 липня).

виставила на стелу 26,95 гривні за літр (-11,00 гривень до 1 липня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 9,02 та 9,50 гривні, до 28,77 та 30,48 гривні за літр відповідно.

За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Привату". На її станціях автогаз коштує 28,55 – 29,08 гривні за літр.– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.