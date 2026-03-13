1,5 тисячі цільової допомоги нарахують автоматично: кого з українців стосується

Анонсовану Зеленським допомогу на 1,5 тисячі гривень нараховуватимуть автоматично. Щоб отримати виплату – нікуди звертатись не потрібно, гроші надійдуть так само, як і всі виплати від держави.

Як нараховуватимуть цільову підтримку від держави?

Про те, куди потрібно звертатись, щоб отримати 1,5 тисячі гривень допомоги, йдеться в повідомленні Дениса Улютіна.

Дивіться також Українцям повертатимуть гроші за кожну заправку авто: коли і скільки відсотків

Міністр соцполітики написав, що новий пакет підтримки, створений за дорученням президента, передбачає автоматичне нарахування коштів.

Зауважте! Отримати допомогу можна через звичні способи отримання виплат. Наприклад, пенсій – через Укрпошту або на банківський рахунок.

Зокрема міністр наголосив, що допомогу отримають майже 13 мільйонів українців. А щоб надали виплату в 1,5 тисячі гривень:

Нікуди додатково звертатися не потрібно. Кошти нарахують автоматично через звичні для отримувачів пенсій чи соцвиплат канали,

– додав Улютін.

Зокрема підтримку пропонують для таких категорій:

пенсіонери за загальнообов'язковим пенсійним страхуванням;

отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;

внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;

сім'ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.

Акцент на допомогу для людей, які за рівнем доходу потребують додаткових ресурсів.

Що відомо про новий пакет допомоги?

А що стосується програми для компенсації витрат на пальне, діють такі умови кешбеку:

15% – на дизельне пальне;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми,

– йдеться в повідомленні Свириденко.

Також міністерка зазначила, що виплати реалізують в межах програми "Національний кешбек".

Що ще потрібно знати про підтримку та пільги від держави?

Багатодітні родини в Україні можуть отримати пільги на низку послуг. Наприклад, знижки у 50% на оплату пального, телефонного зв'язку та комуналки.

Для дітей з багатодітних родин є окремі види підтримки. Однак будь-яка допомога в такому випадку можлива лише якщо подати відповідні документи до органів соцзахисту.

Водночас в Україні передбачені окремі пільги на комунальні послуги для певних категорій. Тут ключовою умовою є середньомісячний дохід сім'ї на одну людину. Він не може перевищувати 4 660 гривень. Інакше – допомогу не нарахують.