1,5 тисячі цільової допомоги нарахують автоматично: кого з українців стосується
- Українці отримають 1,5 тисячі гривень допомоги автоматично, без необхідності окремих звернень.
- Допомога призначена для пенсіонерів, отримувачів допомоги по інвалідності, малозабезпечених родин, внутрішньо переміщених осіб та сімей з дітьми.
Анонсовану Зеленським допомогу на 1,5 тисячі гривень нараховуватимуть автоматично. Щоб отримати виплату – нікуди звертатись не потрібно, гроші надійдуть так само, як і всі виплати від держави.
Як нараховуватимуть цільову підтримку від держави?
Про те, куди потрібно звертатись, щоб отримати 1,5 тисячі гривень допомоги, йдеться в повідомленні Дениса Улютіна.
Міністр соцполітики написав, що новий пакет підтримки, створений за дорученням президента, передбачає автоматичне нарахування коштів.
Зауважте! Отримати допомогу можна через звичні способи отримання виплат. Наприклад, пенсій – через Укрпошту або на банківський рахунок.
Зокрема міністр наголосив, що допомогу отримають майже 13 мільйонів українців. А щоб надали виплату в 1,5 тисячі гривень:
Нікуди додатково звертатися не потрібно. Кошти нарахують автоматично через звичні для отримувачів пенсій чи соцвиплат канали,
– додав Улютін.
Зокрема підтримку пропонують для таких категорій:
- пенсіонери за загальнообов'язковим пенсійним страхуванням;
- отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;
- внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;
-
сім'ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.
Що відомо про новий пакет допомоги?
Що ще потрібно знати про підтримку та пільги від держави?
Багатодітні родини в Україні можуть отримати пільги на низку послуг. Наприклад, знижки у 50% на оплату пального, телефонного зв'язку та комуналки.
Для дітей з багатодітних родин є окремі види підтримки. Однак будь-яка допомога в такому випадку можлива лише якщо подати відповідні документи до органів соцзахисту.
Водночас в Україні передбачені окремі пільги на комунальні послуги для певних категорій. Тут ключовою умовою є середньомісячний дохід сім'ї на одну людину. Він не може перевищувати 4 660 гривень. Інакше – допомогу не нарахують.