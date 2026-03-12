Хто та коли отримає виплати?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками наради з президентом.

Дивіться також Українці отримають на картку до 3 000 гривень у неділю, 15 березня: хто потрапив до цього списку

Нову допомогу у розмірі 1 500 гривень нададуть:

пенсіонерам за віком;

малозабезпеченим українцям;

вимушеним переселенцям;

людям з інвалідністю, які вже отримують виплати від держави;

родинам з дітьми;

та отримувачам базової соціальної допомоги.

За словами прем'єрки, загалом на цю фінансову підтримку можуть розраховувати майже 13 мільйонів українців.

Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики, – зазначила Свириденко.

При цьому нові виплати надійдуть отримувачам за старими механізмами. Тобто людям не потрібно турбуватися про оформлення нової підтримки – кошти нарахують тим же способом, як і попередні соцвиплати:

на банківські рахунки;

або через Укрпошту.

Важливо! Усі категорії громадян, яких охоплює нова програма підтримки, зможуть отримати 1 500 гривень одноразово вже у квітні.

Яку ще підтримку отримають українці?

Раніше цього дня Володимир Зеленський анонсував кілька нових заходів підтримки для українців. Перший – виплати для вразливих категорій населення.

За словами глави держави, ці кошти мають надійти пенсіонерам та іншим без жодної бюрократії та нараховуватися автоматично "тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна".

Водночас влада розробила заходи для допомоги українцям на тлі стрімкого зростання цін на дизель, бензин і автомобільний газ.

Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок,

– зауважив президент.

Як пояснила прем'єрка Юлія Свириденко, водії, купуючи пальне на українських АЗС, зможуть отримати паливний кешбек:

на бензин – 10%;

на дизель – 15%;

на автогаз – 5%.

Кешбек на пальне працюватиме усього трохи більше як місяць – до 1 травня.

Гроші за пальне повертатимуть на базі програми "Національний кешбек". За словами Свириденко, наразі нею вже користуються 9,4 мільйона українців.

Важливо! Паливний кешбек нараховуватимуть лише не тих АЗС, які доєднаються до державної програми.

Які ще виплати можна отримати у 2026 році?