Продаж авто в Китаї падає: компартія нічого не може зробити

У червні продажі легкових автомобілів у Китаї скоротилися на 6,9% порівняно з минулим роком. Державні стимули не змогли збільшити споживчий попит.

Продажі авто в Китаї

Продажі легкових автомобілів склали 1,78 мільйона одиниць, а темпи падіння прискорилися на 2,2% порівняно з травнем і 5,8% з квітнем.

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Цінова війна, розпочата у 2023 році, сприяла різкому зростанню продажів автомобілів у Китаї на початку цього року, однак в останні місяці її вплив зменшився. Цей спад зберігається, незважаючи на запровадження нових державних субсидій на продаж автомобілів у квітні 2024 року.

За перше півріччя цьогоріч продажі автомобілів зросли на 2,9% до 9,93 мільйона одиниць.

У червні продажі транспортних засобів, що працюють на нових джерелах енергії, таких як чисті електромобілі та гібриди, досягли рекордного рівня, склавши 48,1% від загального обсягу продажів вітчизняних автомобілів.

Продажі електромобілів суттєво сповільнилися: зростання знизилося до 9,9% з 27,4% у попередньому місяці. На противагу цьому, продажі гібридних автомобілів з можливістю підзарядки різко зросли на 67,2% порівняно з 61,1% у попередньому місяці.

Де в Україні купують найбільше легковиків

Ці регіони забезпечили 63% червневих продажів нових легковиків: