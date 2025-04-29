Рекордні прибутки Deutsche Bank: як мита Трампа допомогли заробити німецькому банку мільярди

На ринку волатильність спровокувала зростання доходів Deutsche Bank від торгівлі облігацій та валютами. Прибуток німецького банку зафіксував найвищий рівень за 14 років і все це через тарифну політику Дональда Трампа.

Чим пояснюється рекордний дохід німецького банку

Прибуток до сплати податків зріс на 39% у річному вимірі й сягнув 2,8 мільярда євро у першому кварталі 2025 року. Це на 7% перевищило прогнози аналітиків, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Доходи банку – зросли на 10%, що є найвищим рівнем за десятиліття, це відбулося завдяки активній торгівлі облігаціями та валютами на фоні глобальної ринкової волатильності.

Витрати банку – зменшилися на 2% через менші витрати на судові процеси.

Як відомо, основним драйвером зростання інвестиційного підрозділу стали рекордні доходи від торгівлі борговими інструментами та валютами, які зросли на 17% у річному вимірі.

Що стоїть за зростанням резервів

Такий випадок з Deutsche показує тенденцію серед глобальних банків, які отримали вигоду від ринкової волатильності внаслідок запровадження мит США. Однак страх щодо зростання дефолтів та слабшання інвестицій вже починають впливати на ринкові настрої.

Тінь можливої глобальної торговельної війни досі нависає над ринками,

– розповів новий глава банку Крістіан Зевінг.

Він додав, що сподівається, що ескалації не буде, але рівень невизначеності та волатильності залишатиметься високим у найближчій перспективі.