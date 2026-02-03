Колапс близько: у Росії оголосили початок банківської кризи

У банківській сфері Росії наростають проблеми. Вже навіть прокремлівські аналітики не можуть приховати їхній масштаб і відкрито заявляють про кризу.

Чому економісти говорять про кризу?

Початок кризи оголосили економісти Центру макроекономічного аналізу і короткотермінового прогнозування (ЦМАКП), передає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Дивіться також Схема на 14 мільярдів: Казахстан звинувачує Москву у відмиванні грошей

Раніше спрогнозована нашою системою раннього попередження… банківська криза тепер зафіксована відповідно до формальних критеріїв, а трохи раніше… вже була зафіксована криза проблемних боргів,

– звітують аналітики ЦМАКП.

За їхніми оцінками, випереджальний індикатор сигналізує про високий ризик "втечі вкладників".

Наразі, як зазначає ЦМАКП, банківська криза не проявляє себе так явно, оскільки поки має прихований характер. Але з посиленням проблемних процесів вона одразу вийде на поверхню.

У центрі пояснили, що мають на увазі під банківською кризою. Вона фіксується, коли хоча б одна з таких умов втілиться в життя:

клієнти починають масово знімати свої заощадження з рахунків та депозитів;

частка проблемних активів у банках становить більш як 10%;

проводиться вимушена реорганізація чи капіталізація банків (понад 10%), щоб запобігти наслідкам кризових явищ;

здійснюється масштабна докапіталізація банківської системи – на суму, що перевищує 2% ВВП.

Обидві кризи помірні за масштабами: проблемними є трохи більше ніж 10% сукупних активів і кредитного портфеля банків,

– зазначають у ЦМАКП.

Однак окремі напрямки можуть бути вражені значно глибше. Наприклад, особливо постраждали кредити малому та середньому бізнесу, де проблемними залишають 19% позик.

Зауважте! За інформацією Центрального банку Росії, станом на кінець жовтня 2025 року частка проблемних корпоративних кредитів сягала 11,2% і складала 10,4 трильйона рублів, – роздрібних – 6,1% на 2,3 трильйона рублів.

Чому росіяни не довіряють банкам?

Навіть Центробанк Росії вже не може приховати системну кризу. У 2025 році населення вивело 12,8 мільярда доларів з банківського сектору, пише Служба зовнішньої розвідки України.

Наслідком стало розширення структурного дефіциту ліквідності банківської системи до 14,7 млрд дол. США – показника, що напряму відображає втрату довіри вкладників до фінансових установ,

– наголошують у розвідці.

Попит на готівку в Росії зростає з кількох причин:

зменшилася дохідність депозитів;

росіян прагнуть забезпечити можливість стабільних розрахунків поза банками;

жителі країни активно використовують готівку, щоб обійти фінансовий моніторинг.

Варто знати! З 2022 року обсяги готівки, що опинилася в обігу, зросли в Росії на 40%. Особливо великий приріст спостерігався з липня по вересень 2025 року. За словами СЗРУ, це вказує на великі проблеми у банківській системі країни.

Які проблеми в економіці Росії?