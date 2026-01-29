У чому Казахстан звинувачує Росію?

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на нараді щодо боротьби з фінансовими злочинами, передає 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.

Дивіться також Росіяни втрачають довіру до банків: у Москві визнали системну проблему

За словами президента, банк "прокачав" через себе більш як 7 трильйонів тенге, що становить майже 14 мільярдів доларів. Токаєв наголосив, що гроші прийшли із "сусідньої країни", прямо натякаючи на Росію.

З точки зору закону, економіки і навіть політики це, на мою думку, обурливий факт. На жаль, подібних випадків, пов’язаних із шахрайськими фінансовими схемами, досі чимало,

– зазначив президент Казахстану.

Як пише видання, у схемі могли бути залучені посередники. Вони допомагали росіянам отримати індивідуальні ідентифікаційні номери (ІПН) та відкрити рахунки у банку.

Варто знати! Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану раніше повідомило, що у 2024 році більш як 90% власників банківських карток, через які відмивали злочинні доходи, не були громадянами країни.

Чому посилюють контроль за операціями росіян?

Заява Токаєва пролунала на тлі посилення контролю за фінансовими операціями в Казахстані. З вересня 2025 року банки країни почали приділяти більше уваги карткам, які росіяни оформлювали дистанційно. За інформацією ЗМІ, деяким клієнтам навіть повідомили про розслідування щодо їх рахунків.

Нещодавно також банки Вірменії та Сербії почали блокувати рахунки росіян, повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

Складнощі виникали після того, як на початку грудня Євросоюз включив Росію до чорного списку з високим ризиком відмивання та переведення в готівку грошей,

– пояснили у розвідці.

Перевірку транзакцій росіян також проводять:

Оман;

Узбекистан.

Перевіряють як фізичних, так і юридичних осіб, які мають зв'язок із Росією.

Зауважте! Великі банки в Європі давно почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Вони запроваджують обмеження для клієнтів, які можуть бути пов'язані з нею, та ретельно перевіряють походження коштів.

Яке рішення ухвалив Євросоюз?