В Україні набуває чинності базова соціальна допомога. Вона діятиме замість п’яти різних виплат.

Що відомо про базову соціальну допомогу?

Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку, передає 24 Канал з посиланням прем'єр-міністерку Юлії Свириденко.

Вона наголосила, що для уряду важливо, щоб кожна українська родина могла отримати підтримку від держави. Зокрема швидко й без зайвої бюрократії.

Тому ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах,

– написала Свириденко.

Йдеться зокрема про таких людей:

малозабезпечені сім’ї;

одинокі матері та діти, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у "Дії". Все відбуватиметься максимально просто: кілька кроків у застосунку – і особа отримає розрахунок щомісячної виплати.

Зверніть увагу! Якщо все влаштовує, то людина подає заявку. І не потрібно витрачати додатковий час на збір паперових довідок.

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Однак ума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 гривень.

Вдячна міжнародним партнерам, які допомагають нам робити соціальні послуги доступнішими для людей, – подякувала Юлія Свириденко.

Зокрема вона зазначила, що це пілотний проєкт. І він розрахований на два роки.

Зауважте! Паралельно український уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту.

Які ще новини щодо соцвиплат можуть зацікавити українців?

В Україні розширили програму "Пакунок школяра". Про це повідомляє Урядовий портал. Допомогу можна буде витратити ще й на книги.

Витратити на них кошти можна буде вже з 1 жовтня. Зокрема з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми.

Нагадаємо! Подати заявку можна до 15 листопада.

Як українці можуть отримувати допомогу?