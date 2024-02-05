Кругленька сума: скільки коштує базовий продуктовий кошик українця
Ціни на продукти бентежать українців. І якщо від деяких продуктів можна відмовитися, то інші становлять основу споживчого кошика.
Скільки коштує базовий кошик продуктів в Україні
Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни у найбільших мережах супермаркетів по Україні та зʼясували, що базовий кошик українця коштує приблизно – 455,50 гривні. Для дослідження обрали ті продукти, які входять до базового набору та вважаються соціально необхідними.
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Відтак, традиційно найдорожчим пунктом продуктового кошика стало мʼясо, а саме: філе курятини – 176,67 гривні за кілограм. А найдешевшим хлібобулочні вироби: батон – 19,37 гривень за 500 грамів.
Як будуть змінюватись ціни на продукти
- Плодово-овочеві
Для 24 Каналу науковиця Інна Сало розповіла, що у лютому плодово-овочеві можуть незначно подорожчати. За словами експертки, на динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники:
- оперативність і обсяги постачання,
- вартість зберігання та транспортування,
- підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.
- Картопля
За останній місяць зими вартість картоплі досягла позначки у 18-23 гривні за кілограм. А це у чотири рази перевищує цінові показники минулого року. Відтак, зростання вартості картоплі може вплинути на споживачів, фермерів і ринки харчових продуктів, вимагаючи у них адаптації до нових умов.Зверніть увагу! Аналітики прогнозують, що вартість картоплі продовжить зростати протягом весни. Річ у тім, що імпортована продукція, яка надходитиме на ринок – не буде мати низької ціни.
- Мʼясо
Як розповіла 24 Каналу Наталія Копитець, провідна науковиця Інституту аграрної економіки, передумов щодо здорожчання основних видів м'яса у лютому немає. Вона нагадує, що у середині січня 2024 року порівняно з початком грудня 2023 року у продовольчих супермаркетах відмічалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%.Зверніть увагу! За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, зростання роздрібних цін на основні види мʼяса складе до 5%. Його слід очікувати напередодні та в період Великодніх свят.