Бензин і автогаз подешевшав: ціна пального на АЗС 20 липня

Середня роздрібна ціна бензину та автогазу знизилась, а дизельне пальне дещо додало у ціні 20 липня проти попереднього дня. Детальніше про ціну пального на різних АЗС та, які компанії повертають програму лояльності, розповідаємо далі.

Ціна пального на АЗС 20 липня

Бензин А-95 – 50,46 гривні за літр (-4 копійки проти 19 липня).

– 50,46 гривні за літр (-4 копійки проти 19 липня). Бензин А-92 – 49,55 гривні за літр (-16 копійок).

– 49,55 гривні за літр (-16 копійок). Дизельне пальне – 56,67 гривні за літр (+47 копійок).

– 56,67 гривні за літр (+47 копійок). Автогаз – 32,82 гривні за літр (-63 копійки)

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АЗС повертають програму лояльності

Компанії BVS, Rodnik та "БРСМ-Нафта" повідомили на своїх сторінках у фейсбуці, що починають відновлювати програму лояльності.

Мережа Rodnik повідомила, що для клієнтів знову доступна часткова оплата бонусами. "Повний доступ до бонусного рахунку й оновлення накопичень згідно зі статусами наразі у процесі відновлення", – мовиться у повідомленні.

повідомила, що для клієнтів знову доступна часткова оплата бонусами. "Повний доступ до бонусного рахунку й оновлення накопичень згідно зі статусами наразі у процесі відновлення", – мовиться у повідомленні. У BVS розповіли, що нараховують бонуси сплати за послуги та діють знижки на певні види пального.

розповіли, що нараховують бонуси сплати за послуги та діють знижки на певні види пального. АЗС "БРСМ-Нафта" теж анонсувала знижки на дизельне пальне, але за умови купівлі обіду чи кави й сканування картки лояльності "БРСМ plus".

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