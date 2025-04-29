29 квітня, 13:45
Для розрахунку пенсій: у березні збільшилась середня зарплата
Основні тези
- Пенсійний фонд України оновив показник середньої заробітної плати за березень 2025 року до 19 430 гривень 52 копійок.
- У березні середня зарплата зросла на 841 гривню 14 копійок порівняно з попередніми місяцями.
Пенсійний фонд України оновив показник середньої заробітної плати за березень 2025 року. Він використовується для розрахування пенсій.
У березні зросла середня зарплата
Так становить 19 430 гривень 52 копійок, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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З цього показника сплачують страхові внески. Зокрема відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" він враховується для обчислення пенсійних виплат.
У порівнянні з попередніми місяцями 2025 року, середня зарплата зростає:
- у січні вона становила 18 660 гривень 32 копійок;
- у лютому – 18 589 гривень 38 копійок.
Важливо! У березні фіксується збільшення на 841 гривню 14 копійок.