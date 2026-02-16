Картки витісняють готівку: як і скільки платили українці у 2025 році

У 2025 році випущеними українськими банками та фінустановами платіжними картками здійснили 9,5 мільярда операцій на 7,16 трильйона гривень. Однак попри продовження повномасштабної війни та удари по енергетиці, українці віддавали перевагу безготівковим розрахункам.

Що відомо про безготівкові операції?

Таких було більшість – 9,08 мільярда операцій на суму 4,68 трильйона гривень. Детальніше йдеться в аналізі статистичних даних, який Нацбанк проводить у межах оверсайта платіжної інфраструктури.

Дивіться також Облікова ставка простими словами: як рішення Нацбанку впливає на гаманці українців

Кількість безготівкових операцій із платіжними картками зросла на 11% за кількістю та 10,4% за сумою, порівнюючи з 2024 роком.

Тож тепер частка таких розрахунків у загальному обсязі карткових операцій піднялася до 65,4% за сумою та 95,5% за кількістю.

Найбільша їх кількість припала на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі – 74,3% від кількості, оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,9%, а перекази з картки на картку – 7,3%.

Водночас середня сума однієї операції в Україні у 2025 році:

у торговельній мережі – 354 гривні ;

; із переказу з картки на картку – 1 864 гривні ;

; з оплати товарів та послуг в інтернеті – 608 гривень.

Цікаво! Загальна кількість випущених українськими банками та фінустановами платіжних карток станом на 1 січня 2026 року сягнула 148,7 мільйона, що на 12,7% більше, порівнюючи з підсумками 2024 року.

Нагадаємо, Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи для бізнесу за незабезпечення можливості оплати карткою або відмову приймати електронні платіжні засоби.

Інші новини про гроші: