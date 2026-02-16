Що відомо про безготівкові операції?
Таких було більшість – 9,08 мільярда операцій на суму 4,68 трильйона гривень. Детальніше йдеться в аналізі статистичних даних, який Нацбанк проводить у межах оверсайта платіжної інфраструктури.
Кількість безготівкових операцій із платіжними картками зросла на 11% за кількістю та 10,4% за сумою, порівнюючи з 2024 роком.
Тож тепер частка таких розрахунків у загальному обсязі карткових операцій піднялася до 65,4% за сумою та 95,5% за кількістю.
Найбільша їх кількість припала на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі – 74,3% від кількості, оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,9%, а перекази з картки на картку – 7,3%.
Водночас середня сума однієї операції в Україні у 2025 році:
- у торговельній мережі – 354 гривні;
- із переказу з картки на картку – 1 864 гривні;
- з оплати товарів та послуг в інтернеті – 608 гривень.
Цікаво! Загальна кількість випущених українськими банками та фінустановами платіжних карток станом на 1 січня 2026 року сягнула 148,7 мільйона, що на 12,7% більше, порівнюючи з підсумками 2024 року.
Нагадаємо, Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи для бізнесу за незабезпечення можливості оплати карткою або відмову приймати електронні платіжні засоби.
Інші новини про гроші:
Наразі в Україні при потраплянні в банк виводять з обігу 10 копійок, однак їх ще можна використовувати для розрахунків.
Окрім того, майбутнє членство в ЄС не означатиме автоматичної відмови від гривні, але в перспективі країна все ж візьме на себе зобов'язання здійснити перехід на євро. Поки ж Нацбанк розглядає лише зміну курсоутворювальної валюти – з долара на євро.