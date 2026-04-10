У Львові повертають безкоштовні пересадки у громадському транспорті: стала відома дата
- З 11 квітня у Львові відновлюють безкоштовні пересадки у громадському транспорті для користувачів додатку LeoCard та карток ЛеоКарт.
- Пасажири можуть здійснювати пересадки протягом 40 хвилин без додаткових доплат.
Вже у суботу, 11 квітня, у Львові відновлюють безкоштовні пересадки у громадському транспорті. Це стосується користувачів додатку LeoCard та карток ЛеоКарт.
У Львівський міській раді кажуть, що це зручний і вигідний інструмент для пасажирів, адже дозволяє економити на поїздках і гнучко планувати маршрут містом.
Як працюватимуть безкоштовні пересадки у Львові?
Після відновлення сервісу принцип пересадки залишається незмінним: пасажир платить один раз і має 40 хвилин, щоб пересідати між автобусами, трамваями та тролейбусами без додаткових доплат. Кількість пересадок не обмежена, головне – завалідувати кожну поїздку в межах цих 40 хвилин.
Водночас важливо врахувати кілька моментів як пасажирам, які оплачують проїзд через додаток, так і користувачам загальної і студентської транспортної картки:
- Старі квитки в додатку LeoCard не стануть пересадковими. Якщо їх купили у період з 11 березня по 11 квітня, після активації вони діятимуть, як і раніше, – лише на одну поїздку до кінцевої зупинки. Тому, якщо ви запаслися квитками наперед, варто це врахувати.
- Для користувачів загальної транспортної ЛеоКарт: навіть при пересадках на рахунку картки важливо мати кошти для кожної валідації. Адже під час зміни транспорту картку потрібно щоразу валідувати і система тимчасово резервує кошти за кожну валідацію. Однак вночі, після обробки інформації, всі поїздки в межах 40 хвилин зараховуються як одна, а зарезервовані кошти повертаються на картку. Актуальний баланс буде відображений на ЛеоКарт вранці наступного дня.
Нагадаємо, безкоштовні пересадки тимчасово скасували з 11 березня до 11 квітня через різке подорожчання пального. Це було вимушене рішення, щоб громадський транспорт у Львові працював без перебоїв і щоб не підвищувати одразу вартість проїзду. У цей період пасажири оплачували кожну поїздку окремо, завдяки чому перевізники отримали більше коштів і змогли частково покрити витрати на дороге пальне.
Хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті?
В Україні чимало громадян мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Серед них:
- учасники бойових дій і прирівняні до них;
- люди з інвалідністю внаслідок війни;
- військовослужбовці строкової служби;
- родичі загиблих або зниклих військових;
- ветерани силових органів (поліції, СБУ, служби цивільного захисту тощо);
- поліцейські та працівники СБУ під час виконання обов'язків;
- люди з інвалідністю I – II групи, діти з інвалідністю та один супровідник;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
- діти з інвалідністю через ЧАЕС;
- діти з багатодітних сімей;
- діти до 6 років (без окремого місця).
Важливо! Перевізники на звичайних автобусних маршрутах не можуть безпідставно відмовити у пільговому проїзді. Це порушення закону.