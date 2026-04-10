Во Львовском городском совете говорят, что это удобный и выгодный инструмент для пассажиров, ведь позволяет экономить на поездках и планировать маршрут по городу.

Как будут работать бесплатные пересадки во Львове?

После возобновления сервиса принцип пересадки остается неизменным: пассажир платит один раз и имеет 40 минут, чтобы пересаживаться между автобусами, трамваями и троллейбусами без дополнительных доплат.

Количество пересадок не ограничено, главное – завалидировать каждую поездку в пределах этих 40 минут.

В то же время важно учесть несколько моментов как пассажирам, оплачивающим проезд через приложение, так и пользователям общей и студенческой транспортной карты:

Старые билеты в приложении LeoCard не станут пересадочными. Если их купили в период с 11 марта по 11 апреля, после активации они будут действовать по-прежнему только на одну поездку до конечной остановки. Поэтому если вы запаслись билетами вперед, стоит это учесть.

Для пользователей общей транспортной Леокарт: даже при пересадках на счету карты важно иметь средства для каждой валидации. Ведь при смене транспорта карту нужно каждый раз валидировать и система временно резервирует средства за каждую валидацию. Однако ночью, после обработки информации, все поездки в пределах 40 минут засчитываются как одна, а зарезервированные средства возвращаются на карту. Актуальный баланс будет отображен на Леокарте утром следующего дня.

Напомним, бесплатные пересадки временно отменили с 11 марта по 11 апреля из-за резкого подорожания горючего. Это было вынужденное решение, чтобы общественный транспорт во Львове работал без перебоев и не повышать сразу стоимость проезда.

В этот период пассажиры оплачивали каждую поездку отдельно, благодаря чему перевозчики получили больше и смогли частично покрыть расходы на дорогое горючее.

Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте?

В Украине многие граждане имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Среди них:

участники боевых действий и приравненные к ним;

люди с инвалидностью в результате войны;

военнослужащие срочной службы;

родственники погибших или пропавших военных;

ветераны силовых органов (полиции, СБУ, службы гражданской защиты);

полицейские и работники СБУ при исполнении обязанностей;

люди с инвалидностью I – II группы, дети с инвалидностью и один сопровождающий;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

дети с инвалидностью через ЧАЭС;

дети из многодетных семей;

дети до 6 лет (без отдельного места).

Важно! Перевозчики на обычных автобусных маршрутах не могут безосновательно отказать в льготном проезде. Это нарушение закона.