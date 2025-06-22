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Економіка Тарифи Як їздити безкоштовно Києвом: що робити, щоб не платити за квиток
22 червня, 17:26
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Як їздити безкоштовно Києвом: що робити, щоб не платити за квиток

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У Києві безкоштовний проїзд у громадському транспорті доступний для ветеранів, пенсіонерів, дітей та людей з інвалідністю, а також інших визначених законом груп.
  • Для безкоштовного проїзду пенсіонерам потрібна "Картка киянина", яку можуть оформити кияни, внутрішньо переміщені особи, офіційно працевлаштовані в столиці, учні та студенти київських навчальних закладів.

У Києві окремі категорії громадян можуть користуватися громадським транспортом безкоштовно або зі значними знижками. Дізнайтеся, хто має право на пільги та як їх оформити.

Хто може безкоштовно їздити по Києву

У Києві безкоштовний проїзд у громадському транспорті передбачений для окремих категорій громадян із соціальними пільгами. До них належать ветерани, пенсіонери, діти та люди з інвалідністю, а також інші визначені законом групи, повідомляє 24 Канал із посиланням на KyivTime.

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Серед категорій, які можуть їздити безкоштовно, є:

  • пенсіонери,
  • учасники бойових дій та прирівняні до них,
  • військові з інвалідністю внаслідок війни,
  • ветерани правоохоронних органів,
  • багатодітні батьки,
  • діти до 6 років та діти з багатодітних сімей,
  • працівники поліції під час служби,
  • особи з інвалідністю І та ІІ груп,
  • діти з інвалідністю,
  • ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі І категорії.

Важливо! Щоб скористатися безкоштовним проїздом, пенсіонерам потрібна "Картка киянина", яка також дає додаткові знижки на різні послуги. Оформити її можуть кияни, внутрішньо переміщені особи, офіційно працевлаштовані в столиці, учні та студенти київських навчальних закладів.