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Економіка Соцвиплати Проїзд у транспорті стане платним: кого торкнуться зміни з 1 липня
28 червня, 12:04
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Проїзд у транспорті стане платним: кого торкнуться зміни з 1 липня

Катерина Добровольська
Основні тези
  • З 1 липня по 31 серпня школярі Києва користуватимуться транспортом на загальних умовах і змушені будуть платити за проїзд.
  • Ціни на пільгові проїзні квитки для учнів варіюються від 325 до 192,50 гривень залежно від обраної кількості поїздок.

Право на безплатний проїзд у громадському транспорті мають багато українців. Проте з 1 липня одна категорія пасажирів змушена буде знову платити за квитки.

Хто залишиться без безкоштовного проїзду в Києві

Під час літніх канікул, з 1 липня по 31 серпня, школярі столиці користуватимуться транспортом на загальних умовах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіційний портал Києва.

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Пільговий проїзд для них діє лише в навчальний період: з 1 вересня до 1 липня. Втім, улітку учні можуть придбати проїзні зі знижкою 75% на всі види міського транспорту.

Зверніть увагу! Придбати їх можна через застосунок "Київ Цифровий", термінали самообслуговування, каси метро або онлайн на сайті КП "ГІОЦ" чи в додатку EasyPay.

Скільки коштує проїзний для школяра в Києві

Ціни на пільгові проїзні квитки для учнів будуть наступними:

  • 325 гривень – безлімітний на місяць;
  • 162,50 гривні  – на другу половину місяця;
  • 72,50 гривні – на 46 поїздок;
  • 97,50 гривні – на 62 поїздки;
  • 143,75 гривні – на 92 поїздки;
  • 192,50 гривні – на 124 поїздки.

Зауважте! Знижка не діє на одноразові поїздки, навіть із учнівським квитком. Також у цей період безкоштовний проїзд скасовується і для курсантів військових вишів.