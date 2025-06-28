Проїзд у транспорті стане платним: кого торкнуться зміни з 1 липня
- З 1 липня по 31 серпня школярі Києва користуватимуться транспортом на загальних умовах і змушені будуть платити за проїзд.
- Ціни на пільгові проїзні квитки для учнів варіюються від 325 до 192,50 гривень залежно від обраної кількості поїздок.
Право на безплатний проїзд у громадському транспорті мають багато українців. Проте з 1 липня одна категорія пасажирів змушена буде знову платити за квитки.
Хто залишиться без безкоштовного проїзду в Києві
Під час літніх канікул, з 1 липня по 31 серпня, школярі столиці користуватимуться транспортом на загальних умовах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіційний портал Києва.
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Зверніть увагу! Придбати їх можна через застосунок "Київ Цифровий", термінали самообслуговування, каси метро або онлайн на сайті КП "ГІОЦ" чи в додатку EasyPay.
Скільки коштує проїзний для школяра в Києві
Ціни на пільгові проїзні квитки для учнів будуть наступними:
- 325 гривень – безлімітний на місяць;
- 162,50 гривні – на другу половину місяця;
- 72,50 гривні – на 46 поїздок;
- 97,50 гривні – на 62 поїздки;
- 143,75 гривні – на 92 поїздки;
- 192,50 гривні – на 124 поїздки.
Зауважте! Знижка не діє на одноразові поїздки, навіть із учнівським квитком. Також у цей період безкоштовний проїзд скасовується і для курсантів військових вишів.