Як безкоштовно пройти реабілітацію в профільних закладах Мінсоцполітики

9 серпня 2024, 17:39
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Автор: Дарія Подвишенна

Війна спричинила багато викликів для держави та суспільства, що потребують нових підходів вирішення. Зокрема, спостерігається значне зростання кількості людей з інвалідністю, які потребують якісної реабілітації.

Як безоплатно пройти реабілітацію

Особи з інвалідністю мають змогу безоплатно пройти реабілітацію в спеціальних установах Мінсоцполітики, передає 24 Канал.

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Реабілітація може бути різною: медичною, психолого-педагогічною, фізичною, професійною та соціальною. Вона спрямована на відновлення фізичних, інтелектуальних та соціальних можливостей.

Щоб людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю могла безкоштовно пройти реабілітацію в установах, підпорядкованих Мінсоцполітики, слід виконати кілька кроків:

  1. Ознайомтеся з переліком реабілітаційних закладів.
  2. Оберіть заклад за місцем розташування або списком послуг.
  3. Зв’яжіться з обраною установою, повідомивши про бажання отримати реабілітацію.
  4. Надішліть копії документів (висновок МСЕК або ЛКК та ІПР).
  5. Отримавши підтвердження від закладу, зверніться до місцевого управління соцзахисту з заявою.
  6. УСЗН надішле направлення до обраного закладу.
  7. Реабілітаційний заклад повідомить вас про початок курсу.
Зауважте! Список та контакти установ, підпорядкованих Мінсоцполітики, доступні на офіційному сайті відомства.